Lica kojima vjerujemo: Ekipa emisije 'RTL Danas' u opuštenom izdanju iza kamera

Da se iza profesionalnog i ozbiljnog pristupa krije jaka kolegijalnost, potvrdio je poznati reporter i voditelj Mario Jurič . Na svom Instagram profilu podijelio je "behind the scenes" selfie iz studija na kojem pozira s voditeljima – Damirom Gregoret i Markom Vargekom .

Riječ je o prepoznatljivim televizijskim licima s dugogodišnjim iskustvom. Damira Gregoret godinama slovi za jednu od naših najutjecajnijih novinarki i voditeljica, poznatu po oštrim i izravnim intervjuima. Marko Vargek u redakciju je donio višegodišnje sportsko iskustvo te se profilirao u jednog od glavnih voditelja i urednika emisije, dok je Mario Jurič, nakon tisuća prepoznatljivih javljanja uživo s terena diljem Hrvatske, danas sve češće u ulozi studijskog voditelja.

Nasmiješeni i vidno raspoloženi, pokazali su da se odlično slažu i kad se ugase reflektori. Damira je za ovu prigodu zablistala u upečatljivom crvenom odijelu, dok su Mario i Marko odabrali elegantna poslovna izdanja.