Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele UEFA Konferencijska liga - 3. pretkolo: Rijeka - Ilves Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
RTL Danas

Lica kojima vjerujemo: Ekipa emisije 'RTL Danas' u opuštenom izdanju iza kamera

Gledatelji ih svakodnevno prate u ulogama u kojima donose najvažnije vijesti i analize dana. No, dok traju posljednje pripreme pred sam ulazak u eter, u studiju središnje informativne emisije 'RTL Danas' vlada uigrana, opuštena i iznimno prijateljska atmosfera

RTL.hr
31.07.2026 17:00

Da se iza profesionalnog i ozbiljnog pristupa krije jaka kolegijalnost, potvrdio je poznati reporter i voditelj Mario Jurič. Na svom Instagram profilu podijelio je "behind the scenes" selfie iz studija na kojem pozira s voditeljima – Damirom Gregoret i Markom Vargekom.

Vodeća imena informativne redakcije

Riječ je o prepoznatljivim televizijskim licima s dugogodišnjim iskustvom. Damira Gregoret godinama slovi za jednu od naših najutjecajnijih novinarki i voditeljica, poznatu po oštrim i izravnim intervjuima. Marko Vargek u redakciju je donio višegodišnje sportsko iskustvo te se profilirao u jednog od glavnih voditelja i urednika emisije, dok je Mario Jurič, nakon tisuća prepoznatljivih javljanja uživo s terena diljem Hrvatske, danas sve češće u ulozi studijskog voditelja.

Nasmiješeni i vidno raspoloženi, pokazali su da se odlično slažu i kad se ugase reflektori. Damira je za ovu prigodu zablistala u upečatljivom crvenom odijelu, dok su Mario i Marko odabrali elegantna poslovna izdanja.

Mario Jurič, Damira Gregoret, Marko Vargek, RTL Danas
Mario Jurič, Damira Gregoret, Marko Vargek, RTL Danas FOTO: Instagram

Pogled na blesimetar i sekunde do etera

Osim zajedničke fotografije koja zrači pozitivom, Mario je pratiteljima ponudio i ekskluzivan uvid u to kako izgleda studio iz perspektive samog voditelja neposredno prije početka emisije. Na drugoj objavi podijelio je pogled s radnog stola prema blesimetru na kojem je već stajao spreman uvodni pozdrav: "Poštovani gledatelji dobar dan. Ja sam Mario Jurič, dobrodošli."

Studio RTL-a
Studio RTL-a FOTO: Instagram

Ovakvi trenuci iz samog srca RTL-ova studija dokazuju da iza vrhunske produkcije i vijesti kojima građani vjeruju stoji prava timska energija, međusobno poštovanje i iskreno prijateljstvo.

rtl danas damira gregoret marko vargek mario jurič
RTL Danas

Što gledati na RTL-u ovog vikenda? Donosimo pregled filmskih hitova

Moglo bi te zanimati

Što gledati ovog vikenda na RTL-u?

Što gledati na RTL-u ovog vikenda? Donosimo pregled filmskih hitova

Glumac Luka Peroš ekskluzivno za 'RTL Danas' o povratku na domaću scenu: 'IQ 160 je lagano, opušteno štivo za publiku'

Spektakularna 'Odiseja'! Jedinstveni pogled na Nolanov suvremeni epski spektakl danas na RTL-u!

RTL-ov Mario Jurič bio je jedini TV novinar iz Hrvatske na najvećem AI summitu u Europi: 'Vidjeti budućnost me zabrinulo'

Omiljeni RTL-ov voditelj Tomislav Jelinčić slavi rođendan: Pogledajte kako je izgledao kada je tek stigao na RTL

Pročitaj na Net.hr
Za njim uzdišu milijuni žena, a on ljubi samo najveće ljepotice: Kako se mijenjao Bradley Cooper
Seks bomba iz 'Briljantina' osvojila je milijune: Njezina ljepota i danas ostavlja bez daha
Tea Tairović i suprug doživjeli prometnu nesreću u Crnoj Gori: 'Čuli smo snažan udarac'
Meri u kaubojskom izdanju objavila zavodničke fotografije: 'John Wayne među damama'
Nastup Jelene Karleuše u Vodicama najavljen za blagdan Velike Gospe razljutio javnost
Pantovčak nije osvojio, hoće li Aziju? Niko Tokić Kartelo u borbi za opstanak 6000 kilometara daleko
Sergej Trifunović i supruga pod sumnjom za krađu u trgovačkom centru: 'Slučajno u vrećici'
Luna Valas i Katarina Mamić stižu u RTL-ov show 'Asia Express: Zmajeva ruta'
U samo par sati prodano 80.000 ulaznica za koncert u Vukovaru: Oglasio se i Thomspon
Atraktivna brineta s oblinama 'od milijun dolara': Fatalna Larsa nikoga ne ostavlja ravnodušnim