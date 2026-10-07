Ljeto koje će zauvijek pamtiti: Ines Goda Forjan pokazala prvo ljetovanje sa sinčićem Noom

Poznata RTL-ova sportska novinarka Ines Goda Forjan podijelila je s pratiteljima dragocjene trenutke s ljetovanja. Zajedno sa suprugom, također sportskim novinarom Ivanom Forjanom, uživala je u prvom odmoru sa svojim sinčićem

Novinarka Ines Goda Forjan prošlog je ljeta uživala sa svojim sinčićem. Njezin sin Noa rođen je desetog srpnja, točno na njezin trideset i peti rođendan. Obitelj je za svoju ljetnu bazu odabrala poznati šibenski resort.