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Ljeto koje će zauvijek pamtiti: Ines Goda Forjan pokazala prvo ljetovanje sa sinčićem Noom

RTL-ova sportska novinarka podijelila je preslatke fotografije sa svojim sinčićem

RTL.hr
07.10.2026 09:36

Poznata RTL-ova sportska novinarka Ines Goda Forjan podijelila je s pratiteljima dragocjene trenutke s ljetovanja. Zajedno sa suprugom, također sportskim novinarom Ivanom Forjanom, uživala je u prvom odmoru sa svojim sinčićem

Novinarka Ines Goda Forjan prošlog je ljeta uživala sa svojim sinčićem. Njezin sin Noa rođen je desetog srpnja, točno na njezin trideset i peti rođendan. Obitelj je za svoju ljetnu bazu odabrala poznati šibenski resort.

Ines Goda Forjan
Ines Goda Forjan FOTO: Instagram

U nizu fotografija koje je objavila na društvenim mrežama, Ines je pokazala kako je izgledao njihov odmor u troje. Uz opuštene šetnje po drvenom molu i upoznavanje s plićakom, novopečeni roditelji nisu skrivali osmijehe na licima. Pratitelji su ih brzo obasipali toplim komentarima u kojima su hvalili predivnu mladu obitelj.

ines goda forjan
RTL Danas

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