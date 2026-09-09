Ovako bi voditelji 'RTL-a Danas' izgledati u 80-ima

Riječ je o trendu u kojem korisnici umjetnoj inteligenciji daju svoje fotografije, a AI ih zatim pretvara u portrete inspirirane nekim drugim vremenom. U ovom slučaju osamdesete dolaze u punom sjaju – s karakterističnim frizurama, upečatljivim modnim kombinacijama i vizualnim stilom koji podsjeća na fotografije iz starih obiteljskih albuma.

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Trend nije zaobišao ni voditelje RTL-a Danas, koje su gledatelji navikli viđati u sasvim drukčijem izdanju. Ovoga puta ozbiljnu televizijsku atmosferu zamijenili su retro stylingom, a njihove AI verzije pokazale su kako bi izgledali da su televizijske vijesti vodili prije nekoliko desetljeća.

Ova je fotka oduševila njihove fanove. "Dinastija", "Legende", "Cool", samo su neki od komentara.

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