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RTL Danas

Ovakve ih još niste vidjeli! Voditelji Ana i Tomislav zaplesali usred studija 'RTL-a Danas'

Voditelji 'RTL-a Danas' Ana i Tomislav zaplesali u studiju

RTL.hr
02.10.2026 09:30

Informativne emisije obično povezujemo s ozbiljnim licima i važnim vijestima, no situacija iza kamera ponekad je potpuno drugačija. Dobar primjer toga je simpatičan video iz studija koji je nedavno osvanuo na društvenim mrežama. Gledatelji su dobili rijetku priliku vidjeti kako se voditelji pripremaju za eter uz glazbu i ples.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Objavljena je snimka koja prikazuje voditelje 'RTL-a Danas' Anu i Tomislava u potpuno opuštenom izdanju. Dok se u pozadini čuje glazba, voditelji veselo plešu na samom setu emisije. Njihova mala koreografija brzo je privukla pažnju, posebice jer ih je javnost navikla gledati u znatno ozbiljnijem kontekstu.

Pozitivne reakcije publike

Komentari ispod objave brzo su se počeli nizati, a pratitelji nisu skrivali oduševljenje viđenim. Mnogi su istaknuli kako je lijepo vidjeti ih u ovakvom izdanju, nazivajući ih predivnima i profesionalnima, dok su drugi dodali da uz takvu ekipu nikada ne može biti dosadno.

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RTL Danas

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