Ovakve ih još niste vidjeli! Voditelji Ana i Tomislav zaplesali usred studija 'RTL-a Danas'

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Informativne emisije obično povezujemo s ozbiljnim licima i važnim vijestima, no situacija iza kamera ponekad je potpuno drugačija. Dobar primjer toga je simpatičan video iz studija koji je nedavno osvanuo na društvenim mrežama. Gledatelji su dobili rijetku priliku vidjeti kako se voditelji pripremaju za eter uz glazbu i ples.

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Objavljena je snimka koja prikazuje voditelje 'RTL-a Danas' Anu i Tomislava u potpuno opuštenom izdanju. Dok se u pozadini čuje glazba, voditelji veselo plešu na samom setu emisije. Njihova mala koreografija brzo je privukla pažnju, posebice jer ih je javnost navikla gledati u znatno ozbiljnijem kontekstu.

Pozitivne reakcije publike