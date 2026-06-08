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RTL Danas

Petar Pereža stiže u RTL Danas: 'Televizija je način života, a prave, životne priče nalaze se u svakom kutku Hrvatske'

Voditelj i urednik Petar Pereža pridružuje se uskoro timu središnje informativne emisije RTL Danas. Jedan od najpoznatijih televizijskih voditelja u Hrvatskoj raduje se novim izazovima te se priprema, kaže, s puno fokusa i mira kojeg donosi njegovo bogato televizijsko iskustvo. RTL Danas ne propustite svakim danom od 19 sati na RTL-u!

RTL.hr
08.06.2026 12:07

Petar Pereža pridružio se informativnom timu RTL-a, a uskoro stiže i pred televizijske ekrane u voditeljskoj ulozi središnje informativne emisije RTL Danas. Pripreme su u jeku, a uzbuđenje, kaže Pereža, uvijek postoji. "Pripremam se onako kako sam to radio oduvijek – s puno fokusa, ali i s mirom koji donosi iskustvo. Naravno da uzbuđenje postoji, jer onog trenutka kada profesionalac prestane osjećati onu pozitivnu tremu i leptiriće prije nego što se upali crveno svjetlo na kameri, to je znak da se posao pretvorio u puku rutinu. Za mene je ovo prelazak u novu ekipu, novu energiju i sjajan tim profesionalaca koji me je dočekao s nevjerojatnom toplinom. Trenutačno punim baterije u krugu obitelji, koja je bogatija za još jednu malenu članicu. Vjerujem da je to najbolja moguća priprema za sve što slijedi", otkriva voditelj i urednik RTL-a Danas.

Petar Pereža
Petar Pereža FOTO: RTL

Od prvih dana svoje karijere pa sve do danas, Pereža se vodi najvišim standardima struke. "Od prvog dana moje karijere pa sve do danas, glavne smjernice su mi točnost, odgovornost prema gledateljima i ljudski integritet. Televizija je moćan medij, ali njezina najveća snaga leži u povjerenju koje gradite s ljudima koji vas puštaju u svoje domove svake večeri. Kada stojim ili sjedim u studiju, moja dužnost je biti jasan, objektivan i pravedan, ali iznad svega – ostati čovjek. To je vrijednost od koje nikada ne odstupam i koju s ponosom donosim i u redakciju RTL-a", jasan je Pereža.

Petar Pereža
Petar Pereža FOTO: RTL

Važno mu je, dodaje, od prvih novinarskih koraka pa do danas, ostalo izvještavati iz svih dijelova Hrvatske - za svakog čovjeka u našoj zemlji. Ključno je, kaže, da informativni program ne bude fokusiran isključivo na velike centre i političke hodnike. "Prave, životne priče nalaze se u svakom kutku Hrvatske, među ljudima koji se svakodnevno bore sa svojim izazovima i ostvaruju svoje uspjehe. Izvještavati iz svih dijelova Lijepe naše, a posebno onih pomalo zaboravljenih i zapostavljenih znači dati glas onima koji se često ne čuju! Upravo to informativnom programu daje dušu i vjerodostojnost. RTL Danas to radi sjajno i radujem se što ću biti dio te misije", priča Petar.

Petar Pereža
Petar Pereža FOTO: RTL

Cijeli svoj radni vijek proveo je u medijima, a u novinarstvo se zaljubio još tijekom rane mladosti. "Zaljubio sam se u ovaj posao još u ranoj mladosti, kao dječak iz predgrađa, koji je želio da se glas i moje mikrosredine čuje malo dalje od lokalnog dućana i autobusne stanice. A što se tiče entuzijazma i emocija one su svakako ključne za moj rad jer, novinarstvo i televizija nisu klasičan posao s fiksnim radnim vremenom, to je način života. Emocije su danas možda i dublje nego na početku, jer s godinama naučite još više cijeniti težinu i važnost svake izgovorene riječi. Ovaj novi profesionalni korak samo je dodatno potpalio tu iskru", zaključuje Pereža.

Središnju informativnu emisiju RTL Danas ne propustite svakim danom od 19 sati na RTL-u!

petar pereža rtl danas
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