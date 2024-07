Povratak omiljenih meteorologinja na RTL! Tanja Renko i Željka Pogačić Brckan donose preciznu i pouzdanu vremensku prognozu

Informacije o vremenskim prilikama u današnje vrijeme sve su važnije, posebice s obzirom na klimatske promjene uslijed kojih je vrijeme sve ćudljivije. Odgovornost meteorologa veća je no ikad, a Tanja ističe koje su kvalitete posebno važne za televizijske voditelje vremenske prognoze. "Svojim prezenterskim iskustvom te znanjem stečenim na studiju meteorologije odgovorno i stručno, a opet jednostavnim i razumljivim jezikom trebaju prenijeti meteorološku informaciju. Kako su očekivanja sve veća, ponekad je teško u predviđenom vremenu reći sve što se želi, no istovremeno to je draž i izazov ovog posla. Odgovornost prema poslu i gledateljima je velika, povjerenje se gradi s vremenom, a sigurna sam da to gledatelji prepoznaju", zaključuje Tanja Renko.