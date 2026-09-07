Prepoznajete li ove preslatke školarce? Danas ih svaku večer gledate na svojim TV ekranima

Školske klupe, prve torbe i ozbiljni pogledi pred fotoaparatom – početak nove školske godine probudio je nostalgiju i među poznatim RTL-ovim licima. Mario Jurič , Ana Brdarić i Ivana Brkić Tomljenović pokazali su nam kako su izgledali u danima kada su i sami bili školarci.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Danas ih gledamo pred televizijskim kamerama, no mnogo prije studija, reflektora i televizijskih emisija i oni su sjedili u školskim klupama, pisali zadaće i veselili se školskim odmorima.

Stare fotografije otkrivaju poznata lica u potpuno drukčijem izdanju. Možete li vi prepoznati tko je tko na fotografijama iz školskih dana?