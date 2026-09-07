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Prepoznajete li ove preslatke školarce? Danas ih svaku večer gledate na svojim TV ekranima

Počela je nova školska godina, a prvi dan škole mnoge je vratio u neka bezbrižnija vremena. Tim povodom RTL-ovi voditelji Mario Jurič, Ana Brdarić i Ivana Brkić Tomljenović zavirili su u svoje obiteljske albume

RTL.hr
07.09.2026 09:44

Školske klupe, prve torbe i ozbiljni pogledi pred fotoaparatom – početak nove školske godine probudio je nostalgiju i među poznatim RTL-ovim licima. Mario Jurič, Ana Brdarić i Ivana Brkić Tomljenović pokazali su nam kako su izgledali u danima kada su i sami bili školarci.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Danas ih gledamo pred televizijskim kamerama, no mnogo prije studija, reflektora i televizijskih emisija i oni su sjedili u školskim klupama, pisali zadaće i veselili se školskim odmorima.

Stare fotografije otkrivaju poznata lica u potpuno drukčijem izdanju. Možete li vi prepoznati tko je tko na fotografijama iz školskih dana?

voditelji mario juric ivana brkic tomljenovic ana brdaric
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