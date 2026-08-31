Reporterku RTL-a osa ubola u vrat tik prije javljanja uživo, njezina reakcija je sve

Reporterski posao nosi brojne izazove, no rijetko koji je tako neočekivan i bolan kao onaj s kojim se suočila RTL-ova reporterka Tea Mihanović

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Samo nekoliko sekundi prije uključenja uživo u informativnu emisiju, RTL-ova reporterka Tea Mihanović doživjela je nezgodu koju je kasnije podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, pokazavši pritom nevjerojatnu smirenost i predanost poslu koja je oduševila javnost

'Svašta sam doživjela, ali ovo je novo'

Snimka koju je Tea objavila prikazuje dvije strane reporterskog posla. U prvom, pozadinskom dijelu, vidimo je kako se priprema za javljanje s prometne zagrebačke lokacije. Dok joj iz režije odbrojavaju sekunde, reporterka se bolno trgne i uzvikne "Osa!", hvatajući se za vrat. Unatoč šoku i boli, nakon samo nekoliko trenutaka sabrala se i pripremila za kameru.

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Video se zatim prebacuje na emitirano javljanje uživo za "RTL Danas", gdje Tea, potpuno smirena i profesionalna, izvještava o gradskim radovima. Gledatelji nisu mogli ni naslutiti kakva se drama odvijala samo minutu ranije. "Svašta sam doživjela u lajvovima, ali ovo je novo", napisala je Tea u opisu objave. "Javljanje uživo traži visoku razinu koncentracije, tako da je ubod ose u vrat - u momentu dok ti režija na uho odbrojava sekunde do lajva - itekako velika distrakcija, a i jednostavno je smiješno", dodala je.

Brojne pohvale za smirenost