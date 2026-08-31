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RTL Danas

Reporterku RTL-a osa ubola u vrat tik prije javljanja uživo, njezina reakcija je sve

Reporterski posao nosi brojne izazove, no rijetko koji je tako neočekivan i bolan kao onaj s kojim se suočila RTL-ova reporterka Tea Mihanović

RTL.hr
31.08.2026 15:50

Samo nekoliko sekundi prije uključenja uživo u informativnu emisiju, RTL-ova reporterka Tea Mihanović doživjela je nezgodu koju je kasnije podijelila sa svojim pratiteljima na Instagramu, pokazavši pritom nevjerojatnu smirenost i predanost poslu koja je oduševila javnost

'Svašta sam doživjela, ali ovo je novo'

Snimka koju je Tea objavila prikazuje dvije strane reporterskog posla. U prvom, pozadinskom dijelu, vidimo je kako se priprema za javljanje s prometne zagrebačke lokacije. Dok joj iz režije odbrojavaju sekunde, reporterka se bolno trgne i uzvikne "Osa!", hvatajući se za vrat. Unatoč šoku i boli, nakon samo nekoliko trenutaka sabrala se i pripremila za kameru.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Video se zatim prebacuje na emitirano javljanje uživo za "RTL Danas", gdje Tea, potpuno smirena i profesionalna, izvještava o gradskim radovima. Gledatelji nisu mogli ni naslutiti kakva se drama odvijala samo minutu ranije. "Svašta sam doživjela u lajvovima, ali ovo je novo", napisala je Tea u opisu objave. "Javljanje uživo traži visoku razinu koncentracije, tako da je ubod ose u vrat - u momentu dok ti režija na uho odbrojava sekunde do lajva - itekako velika distrakcija, a i jednostavno je smiješno", dodala je.

Brojne pohvale za smirenost

Njezina objava brzo je privukla pažnju, a u komentarima su se zaredale pohvale kolega i gledatelja. "Profi Tea! Brava!", poručio joj je pjevač Jacques Houdek, dok je službeni profil emisije "RTL Danas" komentirao: "Naša Tea". Mnogi su istaknuli njezinu nevjerojatnu kontrolu. "Kad si rekla Ana prije nego odgovorim na to pitanje' ja mislila da ćeš reći da te ubola osa. Svaka čast na kontroli i nadam se da je sve ok", napisala je jedna pratiteljica.

rtl danas tea mihanović
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