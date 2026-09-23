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RTL Danas

'RTL Danas' dobiva novo lice! Upoznajte meteorologa Iliju Marina: 'Ovo mi je prvo televizijsko iskustvo'

RTL-ovoj meteorološkoj ekipi uskoro se pridružuje novo lice. Mladi meteorolog Ilija Marina pred televizijskim će se kamerama okušati prvi put, a uoči novog karijernog izazova otkrio je kako teku pripreme, kako se snašao u redakciji te što ga je uopće dovelo do meteorologije

RTL.hr
23.09.2026 12:04

Iako dosad nema televizijskog iskustva, Ilija kaže kako se pred svoj prvi izlazak pred kamere osjeća sve sigurnije. Dojmovi su odlični! Pripreme su u posljednje vrijeme sve intenzivnije, u studiju se osjećam sve opuštenije, a sve sam sigurniji i u izradu vremenske prognoze. Nadam se da će to prepoznati i gledatelji!", rekao je za Net.hr.

U RTL-ovu redakciju dolazi već nekoliko mjeseci pa mu novo radno okruženje više nije nepoznanica. Ističe kako se sve više osjeća dijelom ekipe, a posebno su ga se dojmili ljudi s kojima će raditi. Posebno me dojmilo koliko ovdje ima sposobnih i predanih ljudi, među kojima je i dosta mladih kolega. Stvarno mogu reći da se osjećam privilegirano što svoje prvo ozbiljnije radno iskustvo stječem upravo u ovakvom okruženju", istaknuo je Marina.

Ilija Marina
Ilija Marina FOTO: RTL

Pred kamerama prvi put

Novi posao donosi mu i potpuno novo iskustvo – televizijske kamere. Ilija, naime, dosad nije nastupao pred kamerama. Njegova obitelj i prijatelji vijest o novom poslu dočekali su uglavnom s iznenađenjem, iako su neki već ranije govorili da ga mogu zamisliti upravo u toj ulozi. Bilo je i onih koji su mi još prije, možda u šali, a možda i zbilji, znali reći da me mogu zamisliti kako vodim vremensku prognozu na televiziji, pa njima ova vijest možda i nije bila toliko iznenađenje. U svakom slučaju, svi su jako uzbuđeni i jedva čekaju vidjeti me na ekranu", ispričao je.

Njegov put prema meteorologiji nije bio rezultat jedne odluke, nego interesa koji se postupno razvijao. Sve je počelo ljubavlju prema prirodnim znanostima, nakon čega se sve više zainteresirao za fiziku, zatim geofiziku i na kraju meteorologiju. S vremenom sam shvatio da me zanima i približavanje znanosti široj javnosti, tako da se ovaj posao nametnuo sam od sebe", objasnio je.

Ilija Marina
Ilija Marina FOTO: RTL

Sprema se za drugi maraton, voli šah, jezike i gitaru

A kada nije zaokupljen meteorologijom, Ilija ima poprilično ispunjen raspored. Trenutačno mu velik dio slobodnog vremena odlazi na trčanje, posebno na duge staze, a pred njim je i novi sportski izazov. Trenutačno sam dosta posvećen trčanju, pogotovo na duge staze, tako sam sada u pripremi za svoj drugi maraton", otkrio je.

Veliki je zaljubljenik i u šah, iako za njega u posljednje vrijeme nema toliko vremena, a kaže da s njim ima i neke poluozbiljne planove". Zanimaju ga i strani jezici koje želi dodatno usavršavati, a opušta se i uz sviranje gitare te druženje s prijateljima.

Nova profesija već je utjecala i na svakodnevne razgovore s obitelji. Na pitanje pitaju li ga kod kuće kakvo će biti vrijeme, odgovorio je: Pitaju sve češće, pogotovo mama koju zanima kakvo će biti vrijeme ujutro u Grazu."

Ilija Marina
Ilija Marina FOTO: RTL

'Nepredvidljivost je jedan od razloga zbog kojih mi je meteorologija toliko zanimljiva'

Ilija ne skriva ni da meteorologija sa sobom nosi veliku odgovornost i izazove. Upravo nepredvidljivost vremena, koja meteorolozima nerijetko donosi i kritike javnosti, za njega je jedan od razloga zbog kojih ga taj posao privlači. Atmosfera je vrlo složen sustav i, koliko god naši prognostički modeli bili napredni, uvijek postoji određena razina neizvjesnosti koju moramo uzeti u obzir", objasnio je.

Kada je riječ o kritikama gledatelja, smatra da je važno razumjeti i njihovu perspektivu jer je vremenska prognoza dio svakodnevice i ljudi od nje očekuju pouzdane informacije. Istodobno smatra da meteorolozi mogu napraviti više kako bi javnosti približili način na koji prognoze nastaju.

Vjerujem da i mi kao meteorolozi možemo još bolje objasniti kako prognoze nastaju, zašto se ponekad razlikuju od stvarnog vremena i što zapravo znači neizvjesnost u prognozi. U konačnici, vrijeme se tiče svih nas i zato je važno da naše informacije budu što jasnije i razumljivije", zaključio je novi član RTL-ove meteorološke ekipe.

rtl danas ilija marina
RTL Danas

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