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RTL Danas

RTL Danas specijal 'Zbogom, Mišo'- uživo s Poljuda sutra od 15.30 sati

Stadion Poljud oprašta se od jedinstvenog Mate Miše Kovača sutra, odakle će u čast legendarnom glazbeniku omiljeni domaći glazbenici pjevati njegove najveće hitove

RTL.hr
02.11.2026 17:46

RTL Danas specijal 'Zbogom, Mišo'počinje na RTL-u sutra od 15.30 sati i pratit će izravan prijenos ispraćaja velikana domaće glazbe, Mate Miše Kovača, na splitskom Poljudu.

Stadion Poljud oprašta se od jedinstvenog Mate Miše Kovača sutra, odakle će u čast legendarnom glazbeniku omiljeni domaći glazbenici pjevati njegove najveće hitove. Komemorativni ispraćaj gledatelji će moći pratiti uživo na RTL-u i platformi Voyo.

RTL Danas specijal 'Zbogom Mišo' s RTL-ovog studija na splitskom Poljudu vodit će RTL-ovi Damira Gregoret i Mario Jurič, a atmosferu i događanja u Split pratit će i reporterke Maja Oštro Flis i Tea Mihanović. S vijestima iz Kovačevog rodnog Šibenika i Zadra javljat će se reporterka Nikolina Radić.

Specijal posvećen velikom Mati Miši Kovaču sutra od 15.30 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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RTL Danas

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