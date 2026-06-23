Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
RTL Danas

'RTL Danas' večeras dobiva novo lice! Upoznajte meteorologinju Doru Šimunec: 'Nisam očekivala da će me put tako brzo dovesti na televiziju'

'RTL Danas' večeras dobiva novo lice u vremenskoj prognozi

RTL.hr
23.06.2026 14:00

Meteorologinja Dora Šimunec pridružuje se timu emisije Vrijeme u 'RTL-u Danas', a uoči televizijskog debija otkrila nam je kako se priprema za prvi izlazak pred kamere, što ju je odvelo u svijet meteorologije i čemu se najviše veseli u novom profesionalnom izazovu.

Kako bi opisala osjećaj kada si prvi put stala u studio RTL-a?

Bilo mi je stvarno impresivno vidjeti kako studio zapravo izgleda. Posebno me iznenadilo koliko toga se događa iza kamera i koliko je ljudi uključeno u stvaranje programa. Osim toga, budući da već dugo pratim Formulu, posebno me razveselio stol za kojim se vodi emisija Formule.

Dora Šimunec
Dora Šimunec FOTO: RTL

Što te najviše iznenadilo u prelasku u televizijski svijet?

Nikad nisam imala prilike iz prve ruke vidjeti kako nastaju televizijske vijesti i koliko ljudi je uključeno u cijeli proces. Tako da mi je bilo zanimljivo vidjeti koliko suradnje, istraživanja i organizacije stoji iza priloga koji traju svega nekoliko minuta. Kao gledatelj vidiš samo završni proizvod, a tek sada sam shvatila koliko je zapravo truda uloženo kako bi sve bilo spremno na vrijeme.

Jesi li ikad zamišljala da ćeš završiti kao meteorologinja na televiziji?

Definitivno sam znala da bih se htjela baviti meteorologijom i vremenskom prognozom, ali nisam očekivala da će me put tako brzo nakon diplomiranja dovesti na televiziju.

Dora Šimunec
Dora Šimunec FOTO: RTL

S obzirom na to da nemaš TV iskustva, što ti je bilo najlakše, a što najteže pred kamerom?

Trenutno mi je najteži dio naviknuti se na činjenicu da me kamera snima. Mislim da je u takvom okruženju sasvim prirodno osjećati određenu tremu, ali vjerujem da će se ona smanjiti kroz vježbu i iskustvo. Ipak, rekla bih da mi je najlakše fokusirati se na sam sadržaj prognoze jer je to nešto što pripremam tijekom radnog dana. Tada fokus prelazi s treme na samu informaciju koju želim prenijeti gledateljima.

Sviraš li klavir više za opuštanje ili ozbiljno i dalje vježbaš?

Danas klavir sviram prvenstveno za opuštanje. Tijekom studiranja mi je bilo važno imati neku aktivnost koja nema veze s fakultetom i u kojoj mogu malo "odmoriti mozak". Tako da iako više ne vježbam toliko ozbiljno, i dalje uživam u sviranju i volim sjesti za klavir kad imam vremena.

Dora Šimunec
Dora Šimunec FOTO: RTL

Jesi li više tip za planine, šetnje ili spontana vikend putovanja?

Najviše volim šetnje jer su mi odličan način da razbistrim misli na svježem zraku. S druge strane, volim i otkrivati nova mjesta pa su mi izleti za vikend uvijek zanimljivi. Ne mora to biti ništa daleko, dovoljno je da samo malo promijenim rutinu na dan ili dva.

rtl danas dora šimunec
Love Island Adria

Stiže reality koji će zaludjeti regiju! 'Love Island Adria' donosi ljubav, dramu i nagradu od 50.000 eura

RTL Danas

Ana i Tomislav iz 'RTL-a Danas' pokazali koliko se dobro poznaju izvan studija

Moglo bi te zanimati

Ana i Tomislav iz 'RTL-a Danas' pokazali koliko se dobro poznaju izvan studija

Voditelji 'RTL-a Danas' pokazali što rade kad se kamere ugase – i nije onako kako mislite

Arija Rizvić o povratku serije 'San snova' za RTL.hr: 'Ljudi mi i danas viču Kiki Ćuk legendo'

Voditelji 'RTL Danas' uhvaćeni u napadaju smijeha, snimka otkrila što se događa iza kamera

Gledatelji oduševljeni Petrom Perežom nakon debija na RTL-u: 'Legenda! Zanimljiv za slušanje i gledanje'

Petar Pereža debitirao na RTL-u: Emotivan zagrljaj kolegice obilježio njegov prvi 'RTL Danas'

Pročitaj na Net.hr
Zvijezda Dinastije u desetom desetljeću oduševila izgledom na odmoru u Saint Tropezu
Sve zbog jedne ljubavi: Pogledajte što je Nina Badrić uradila u samo jednom danu zbog ove zvijezde
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost
Tko je dečko Ane Marije Marković? Svoju su vezu prvo skrivali, a spojio ih je zajednički klub
Glazbena ikona Moby stigao u Pulu uoči rasprodanog koncertnog spektakla u Areni