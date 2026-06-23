'RTL Danas' večeras dobiva novo lice! Upoznajte meteorologinju Doru Šimunec: 'Nisam očekivala da će me put tako brzo dovesti na televiziju'

Meteorologinja Dora Šimunec pridružuje se timu emisije Vrijeme u 'RTL-u Danas', a uoči televizijskog debija otkrila nam je kako se priprema za prvi izlazak pred kamere, što ju je odvelo u svijet meteorologije i čemu se najviše veseli u novom profesionalnom izazovu.

Kako bi opisala osjećaj kada si prvi put stala u studio RTL-a?

Bilo mi je stvarno impresivno vidjeti kako studio zapravo izgleda. Posebno me iznenadilo koliko toga se događa iza kamera i koliko je ljudi uključeno u stvaranje programa. Osim toga, budući da već dugo pratim Formulu, posebno me razveselio stol za kojim se vodi emisija Formule.

icon-expand Dora Šimunec FOTO: RTL

Što te najviše iznenadilo u prelasku u televizijski svijet?

Nikad nisam imala prilike iz prve ruke vidjeti kako nastaju televizijske vijesti i koliko ljudi je uključeno u cijeli proces. Tako da mi je bilo zanimljivo vidjeti koliko suradnje, istraživanja i organizacije stoji iza priloga koji traju svega nekoliko minuta. Kao gledatelj vidiš samo završni proizvod, a tek sada sam shvatila koliko je zapravo truda uloženo kako bi sve bilo spremno na vrijeme.

Jesi li ikad zamišljala da ćeš završiti kao meteorologinja na televiziji?

Definitivno sam znala da bih se htjela baviti meteorologijom i vremenskom prognozom, ali nisam očekivala da će me put tako brzo nakon diplomiranja dovesti na televiziju.

icon-expand Dora Šimunec FOTO: RTL

S obzirom na to da nemaš TV iskustva, što ti je bilo najlakše, a što najteže pred kamerom?

Trenutno mi je najteži dio naviknuti se na činjenicu da me kamera snima. Mislim da je u takvom okruženju sasvim prirodno osjećati određenu tremu, ali vjerujem da će se ona smanjiti kroz vježbu i iskustvo. Ipak, rekla bih da mi je najlakše fokusirati se na sam sadržaj prognoze jer je to nešto što pripremam tijekom radnog dana. Tada fokus prelazi s treme na samu informaciju koju želim prenijeti gledateljima.

Sviraš li klavir više za opuštanje ili ozbiljno i dalje vježbaš?

Danas klavir sviram prvenstveno za opuštanje. Tijekom studiranja mi je bilo važno imati neku aktivnost koja nema veze s fakultetom i u kojoj mogu malo "odmoriti mozak". Tako da iako više ne vježbam toliko ozbiljno, i dalje uživam u sviranju i volim sjesti za klavir kad imam vremena.

icon-expand Dora Šimunec FOTO: RTL

Jesi li više tip za planine, šetnje ili spontana vikend putovanja?