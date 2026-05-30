RTL Danas

RTL nije živio niti jedan dan bez Tomislava Jelinčića – vodio je prve vijesti i postao lice koje je obilježilo 27 godina programa

Informativna emisija RTL Danas na svom je Instagram profilu podsjetila na svoje početke i odala počast jednom od svojih najdugovječnijih i najprepoznatljivijih lica - voditelju Tomislavu Jelinčiću

30.05.2026 14:00

Kroz kratki video, gledatelje su proveli na nostalgično putovanje, ističući neraskidivu vezu između voditeljaTomislava Jelinčića i RTL-a koja traje od samog početka emitiranja.

Zaštitno lice od prvog dana

Video započinje kadrovima Jelinčića iz modernog studija, no ubrzo se vraća u prošlost, prikazujući arhivske snimke s početka emitiranja. "Tomislav je živio 27 godina bez RTL-a Danas", stoji u objavi, nakon čega slijedi ključna poruka: "Ali RTL Danas nije živio niti jedan dan bez Tomislava". Ovom snažnom rečenicom naglašena je njegova uloga temelja informativnog programa.

Kako se navodi u objavi, Jelinčić je vodio prve vijesti na RTL-u 30. travnja 2004. godine.

