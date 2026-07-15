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RTL-ov Mario Jurič bio je jedini TV novinar iz Hrvatske na najvećem AI summitu u Europi: 'Vidjeti budućnost me zabrinulo'

RTL-ov voditelj i novinar Mario Jurič sudjelovao je na RAISE Summitu u Parizu, najvećoj europskoj konferenciji posvećenoj umjetnoj inteligenciji i humanoidnim robotima. Među više od 9000 sudionika bio je jedini televizijski novinar iz Hrvatske

RTL.hr
15.07.2026 14:35

Na svom LinkedIn profilu, Mario Jurič podijelio je dojmove s dvodnevnog događaja održanog u Parizu, istaknuvši kako mu je konferencija otvorila potpuno nove poglede na razvoj umjetne inteligencije. "Konferencija mi je otvorila nove vidike i u čuvenom muzeju Louvre dala priliku upoznati neke od najvećih faca u svijetu AI-ja i humanoidnih robota", poručio je Jurič za RTL.hr.

Ipak, priznaje kako ga je ono što je vidio ostavilo i s dozom zabrinutosti. "Biti među više od 9000 drugih sudionika na najvećoj europskoj konferenciji posvećenoj umjetnoj inteligenciji i robotima bila je privilegija. Vidjeti budućnost izbliza s druge strane me malo i zabrinulo. Jesmo li mi kao društvo spremni na moguće tektonske promjene koje se najavljuju? Jer, uz brojne dobre stvari koje umjetna inteligencija donosi ne treba zanemariti onu drugu, mračniju stranu."

Mario Jurič, RTL Danas
Mario Jurič, RTL Danas FOTO: Linkedin

Na summitu je imao priliku razgovarati s brojnim vodećim ljudima iz svijeta tehnologije, investicija i umjetne inteligencije. "Susreo sam bivšeg austrijskog kancelara Sebastiana Kurza koji je suosnivač AI tvrtke. Bio je tamo i Nico Rosberg, bivši svjetski prvak Formule 1."

Posebno su ga zanimala rješenja koja bi umjetna inteligencija mogla donijeti televizijskoj industriji. "Razgovarao sam s nekoliko ulagača i predstavnika velikih tehnoloških tvrtki poput Solidigm Technology ili pak tvrtke Exoid koja se bavi istraživanjem tržišta i ponašanjem potrošača. Neka od njihovih rješenja koriste velike talijanske TV kuće. Bili su tamo i Hrvati ispred tvrtke Daytona kao jedni od partnera Summita što mi je bilo posebno drago."

Kako kaže, tijekom razgovora najviše ga je zanimalo koliko su opravdani strahovi koji prate ubrzani razvoj umjetne inteligencije. "Ono što je mene zanimalo je li opravdan strah od velikih rizika umjetne inteligencije, zamjene ljudi s robotima i softverima, te kakav to utjecaj ima na društvo i na koncu okoliš."

Mario Jurič, RTL Danas
Mario Jurič, RTL Danas FOTO: Linkedin

Jedna od tema koja se često provlačila bila su golema ulaganja u podatkovne centre, ali i razvoj održivijih rješenja. "Brojni investitori najavljuju velika ulaganja u data centre, a tamo sam vidio da postoje i zelena rješenja za to, kao primjerice u Njemačkoj koja su eco-friendly."

Za RTL-ova voditelja posebno je bilo važno istražiti kako se umjetna inteligencija može odgovorno koristiti u medijima. "Mene je zanimalo kako AI, uz strogu kontrolu, primjenjivati u radu na televiziji i ostvario sam brojne kontakte koji su mi otvorili vidike u načinu korištenja i njezinom utjecaju."

Dodaje kako su poruke s konferencije jasno pokazale koliko će umjetna inteligencija obilježiti desetljeća koja dolaze. "Francuski predsjednik jasno je rekao da razdoblje koje je pred nama može usporediti s industrijskom revolucijom, koja je svijet promijenila iz temelja."

Mario Jurič, RTL Danas
Mario Jurič, RTL Danas FOTO: Linkedin

Posebno su ga impresionirali primjeri u kojima humanoidni roboti već danas pomažu ljudima. "Svakako, od pozitivnih primjera svidio mi se način kako humanoidni roboti mogu pomoći pacijentima koji se nalaze u bolnicama ili pak slagati robu u skladištima."

Jedan od najzanimljivijih razgovora vodio je s predstavnikom američke tvrtke koja razvija robotske proteze. "Upoznao sam predstavnika američke tvrtke koja proizvodi robotske ruke i koje već sada, kaže, koristi više od 200 ljudi koji su nažalost ostali bez šaka u nesreći."

No, podatak koji ga je najviše zaintrigirao odnosi se na procjene o budućnosti humanoidnih robota. "Procjene su da će kroz dvadesetak godina na Zemlji biti oko milijardu i pol robota. To je podatak koji mi je rekao francuski proizvođač. Pitanje je, ako do toga zaista dođe, hoće li baš svi oni dosljedno slušati ljudske naredbe i upute."

Ivana Brkić Tomljenović i Mario Jurič
Ivana Brkić Tomljenović i Mario Jurič FOTO: RTL

Ističe kako razvoj umjetne inteligencije neće biti moguć bez velikih ulaganja i kvalitetne infrastrukture. "Prepreke koje stoje na tom putu su osiguravanje novca za ulaganja, infrastruktura i konačno primjena."

Unatoč svim izazovima, Jurič vjeruje da umjetna inteligencija neće zamijeniti čovjeka, nego će postati njegov saveznik. "Vjerujem da AI nikad neće u potpunosti zamijeniti čovjeka, ali će mu biti alat koji će mu pomagati u ostvarivanju ciljeva."

Na kraju poručuje da, bez obzira na brzinu razvoja tehnologije, ključnu ulogu mora imati čovjek. "Svijet se suočava s tektonskim promjenama koje donosi umjetna inteligencija. O brojkama koje se ulažu u njezin razvoj čovjeka zaboli glava. Ali, upravo čovjek mora ostati ključna karika u kontroli i pravednoj i poštenoj uporabi AI-ja u svakodnevnom životu."

mario jurič rtl danas
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