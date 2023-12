RTL-ov Marko Šiklić proglašen novinarom godine: 'Velika mi je čast, ovo je najveći kompliment kojeg novinar može dobiti'

Baviti se temama iz sfere gospodarstva i poduzetništva izazovno je, posebice danas, no važno je, priča reporter, u fokusu uvijek imati čovjeka. "Najzahtjevnije je ispričati priču koja je gledateljima atraktivna, a ipak obrazložiti u čemu je točno izazov - naš odjel za grafiku ponekad radi prekovremeno da bi se to ostvarilo (smijeh). Svakako je u centru televizijskog novinarstva čovjek – sa svim svojim problemima, radosnim i tužnim vijestima i događajima o kojima želi pričati, a tek onda mi to stavljamo u širu perspektivu lokalne i globalne ekonomije", dodao je reporter.

Već je četiri godine poznati reporter na RTL-u te pokriva široki dijapazon tema. Gospodarstvo mu je posebno priraslo srcu, a objašnjava i zašto je tome tako. "Sve što se događa u gospodarstvu mi osjetimo na svojoj koži. Od današnje cijene kruha, do kamata na kredit kojeg ćemo vraćati idućih 30 godina. Mi ekonomiju često zamišljamo kao nešto apstraktno i hrpu brojeva, a zapravo se radi o našim životima", priča Šiklić.

Godinu za nama je, priča, obilježila inflacija. "Ogroman rast cijena svima nam je srušio standard i to ćemo osjećati dugo vremena. U istom danu srećem ljude koji žive od 5 eura na dan, ali i one koji kroje njihove sudbine. Osim velike inflacije dogodio se rat u Ukrajini, bila je tu i energetska kriza, uvođenje eura. Sve su to bili šokovi koje smo preživjeli u samo jednoj godini", dodaje Šiklić i zaključuje vlastitim željama i amicijama za nadolazeću 2024. godinu: "Cilj mi je biti što bolji u ovom poslu, usavršavati se, učiti od iskusnijih kolega. Kada pogledam gdje sam bio prije 5 ili 10 godina, iznenadi me koliko se toga promijenilo. Nadam se da ću isti osjećaj imati i za 5 godina".

