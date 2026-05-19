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RTL-ova Ines Goda Forjan oprostila se od gledatelja RTL-a Danas prije porodiljnog: 'Vrijeme je za neku novu ulogu'

RTL-ova sportska novinarka Ines Goda Forjan odradila je posljednji RTL Danas prije porodiljnog

RTL.hr
19.05.2026 16:00

RTL-ova sportska novinarka Ines Goda Forjan prošlog je vikenda odradila posljednji RTL Danas prije početka porodiljnog. "Vrijeme je za neku novu ulogu, vrijeme je za porodiljni dopust. Nedostajat ćete mi, ali vidimo se za godinu dana", poručila je Ines.

Podsjetimo, Ines je krajem ožujka na Instagram profilu objavila da je trudna. Tada je podijelila fotografiju trudničkog trbuščića te kratko poručila: "Novi život se rađa", a objava je u samo sat vremena prikupila stotine reakcija i čestitki.

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Tko je Ines Goda Forjan? Lice RTL sporta koje gledatelji dobro poznaju

Ines Goda Forjan jedno je od prepoznatljivih lica domaće sportske scene. Kao novinarka i TV voditeljica na RTL-u, godinama prati najveća sportska događanja, a posebno se istaknula u izvještavanju o rukometu - sportu koji u Hrvatskoj ima gotovo kultni status.

Publika je poznaje po profesionalnom, ali pristupačnom stilu, kao i po energiji kojom prati reprezentaciju na velikim natjecanjima.

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