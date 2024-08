RTL-ova reporterka Ivana Ivanda Rožić o izvještavanju s požarišta i viralnoj snimci: 'Sad vidim koliko je to ustvari bilo opasno'

"Išli smo u brda, dolazili na zgarišta i tren za trenom nailazili na sve gore i gore kadrove zapaljene zemlje. Gledala sam i mislila sam si 'Bože dragi, što je ovo'. Bili su to nestvarni prizori", ispričala je za Net.hr .

Dodala je da nije bilo strah uz takvog kolegu dok je izvještavala o vatrenoj stihiji. "Ja sam valjda onaj 'luđak' , skupa s Gredeljom, koja je gledala samo da napravimo posao. Sad kad gledam te snimke kao majka dvoje male djece, vidim koliko je to ustvari bilo opasno. Taj požar koji je bio iza nas, pogotovo drugi dan ... ali ne bojiš se tada, ne razmišljaš o tome. Našli smo se snimatelj i ja koji na identičan način razmišljamo. Nismo uopće razmišljali o opasnosti, samo smo radili svoj posao", ispričala je.

Istaknula je važnost dobrih kolega na njezinim novinarskim zadacima, a otkrila je da je u Tučepe otišla sa snimateljem Jankom Gredeljom koji joj je bio od velike pomoći. "On je uvijek uskakao u pomoć i nudio se da prvi ide snimati. Da njega nije bilo, tih kadrova ne bi bilo. Baš je vrhunski odradio svoj posao. Ni u jednom trenutku se nije požalio da je gladan i žedan, znači čovjek uopće nije prigovarao, samo je radio ta dva dana od jutra do mraka. Još je rekao u jednom trenutku: ' Kada idu kanaderi, ja ću se probuditi u jednom trenutku da ih snimim'", rekla je Ivana.

Osvrnula se i na viralnu snimku s kanaderom koja je mnoge nasmijala, a naglasila je kako je to bilo opasno. "Ajme, taj kanader će me pratiti cijeli život. Bilo je to na području koje je bilo jako veliko i ima mnogo šuma. Snimali smo teaser i približili smo se kako bismo što bolje snimili i predočili ljudima što se događa. Janko i ja smo se dogovorili da će prvo snimiti kanader, pa onda mene, nakon čega sam ja trebala reći primjerice da su 'kanaderi cijeli dan na terenu itd' i kad sam ja krenula, ta silina vode pala je na mene i, naravno, više nisam mogla ništa izgovoriti", objasnila je.

