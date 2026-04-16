RTL Danas

RTL-ova reporterka Maja Lipovšćak Garvanović otkrila zdravstveni problem: 'Običan dan pretvorio se u noćnu moru'

RTL-ova reporterka Maja Lipovšćak Garvanović podijelila je iskrenu objavu, zbog problema s glasnicama čeka je terapija, moguće i operacija, a pred njom su dani bez govora

RTL.hr
16.04.2026 11:27

RTL-ova novinarka Maja Lipovšćak Garvanović na društvenim mrežama podijelila je zabrinjavajuću, ali iskrenu priču o svom zdravstvenom stanju i to u trenutku kada je, kako sama kaže, sve trebalo biti sasvim običan dan.

Umjesto rutine, uslijedio je šok. "Vlog - ovo je trebao biti sasvim običan dan, odlazak na posao na RTL, ali sam prije posla imala zakazan pregled kod fonijatra... pa se sasvim običan dan pretvorio u noćnu moru", napisala je.

Dijagnoza koja mijenja svakodnevicu

Kako je otkrila, već neko vrijeme osjeća probleme, no pregled je potvrdio ono čega se pribojavala - polipi na glasnicama.

"Imam polipe na glasnicama, 3 i pol tjedna idem na terapije kod logopeda, ne smijem pričati", poručila je, jasno dajući do znanja koliko joj ova situacija otežava svakodnevicu, ali i posao.

S obzirom na to da je riječ o reporterki, kojoj je glas ključni alat, ova dijagnoza dodatno komplicira stvari.

Maja Lipovšćak Garvanović
FOTO: RTL Danas

Moguća operacija i bolovanje

Maja je priznala kako je pred njom neizvjesno razdoblje. Uz terapije, postoji i mogućnost operacije ako se stanje ne popravi.

"Bit će zanimljivo s dvoje male djece kod kuće, ali ako ne uspijem - morat ću na operaciju", napisala je.

Bez glasa i bez voiceovera

U objavi je otkrila i jedan detalj koji dovoljno govori sam za sebe.

"Posao reportera je pričanje all day long, tako da moram i na bolovanje... nema ni voiceovera", dodala je.

Unatoč svemu, zadržala je dozu humora i optimizma, pa je uz objavu zaključila:

"Blago mom mužu, reći će neki. Držite mi fige."

RTL-ova voditeljica Ana Brdarić Boljat vraća se na male ekrane nakon tri mjeseca: 'Borila sam se protiv same sebe'

Zavirite na set novog RTL-ovog showa 'Igra chefova': Dva studija, 32 metra duga traka i jela koja putuju do žirija

