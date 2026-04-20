RTL-ova voditeljica Ana Brdarić Boljat vraća se na male ekrane nakon tri mjeseca: 'Borila sam se protiv same sebe'

Nakon više od tri mjeseca oporavka zbog teške ozljede koljena, Ana Brdarić Boljat otvoreno je progovorila o najtežem razdoblju svog života i svemu što ju je ponovno podiglo na noge

Nakon što je zbog ozbiljne ozljede koljena izbivala s malih ekrana više od tri mjeseca, omiljena RTL-ova voditeljica Ana Brdarić Boljat napokon se vraća pred kamere. No, njezin povratak nije samo profesionalni trenutak, riječ je o osobnoj pobjedi. Na društvenim mrežama podijelila je iskrenu i dirljivu objavu u kojoj je opisala kroz što je sve prošla tijekom oporavka. "Više od 90 dana imala sam priliku boriti se na način na koji još nisam iskusila - protiv same sebe. I nisam bila sama - imala sam prekrasne ljude koji su me pratili", napisala je.

Ana Brdarić Boljat FOTO: RTL

Podrška koja ju je održala

U svojoj objavi posebno je naglasila koliko su joj značili bliski ljudi, ali i oni koje je upoznala tijekom rehabilitacije. "Prvenstveno obitelj i prijatelje, a onda i divne osobe koje sam upoznala putem." Otkrila je i kako joj je jedno prijateljstvo promijenilo cijeli tijek oporavka: "Našla sam prijateljicu do kraja života koja me ponovno podigla na noge. Bilo je tu suza i smijeha i veliko životno iskustvo." Zahvalila je i medicinskom timu koji ju je pratio tijekom rehabilitacije, ne skrivajući koliko joj je njihova podrška bila važna u najtežim trenucima.

"Ovo nije kraj" - novi ciljevi i povratak na posao

Iako se vraća poslu, priznaje da njezin oporavak još traje: "No, tu nije kraj – iako na nogama, daleko sam od uspona barem na Sljeme (kojem se toliko veselim)." Uz povratak u studio, nastavlja i s rehabilitacijom, a u tome joj pomaže i poznati trener iz showa 'Život na vagi' Ivan Miličević.

Povratak koji nosi novu snagu

Priča Ane Brdarić Boljat puno je više od povratka na televiziju, to je priča o unutarnjoj borbi, podršci i snazi koju pronalazimo kada mislimo da smo najslabiji. Njezina iskrenost i otvorenost još jednom su pokazale zašto je gledatelji vole, ne samo kao voditeljicu, već i kao osobu koja bez zadrške dijeli i lijepe i teške trenutke svog života.