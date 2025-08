Specijal Mimohod 2025.: Više od 800 tisuća gledatelja uz RTL na povijesni dan: 'Neki datumi se moraju ugravirati u kolektivnu svijest'

Uz to, pamtit ću spremnost i uigranost RTL-ova tima kojem zahvaljujem na profesionalnosti. Nema tako velikog i zahtjevnog događaja koji ne možemo na najkvalitetniji način prenijeti ljudima, a prepoznali su to i gledatelji. Gledanost je sjajna, bili smo u središtu zbivanja s izvrsnim sugovornicima, a to se osjeti i cijeni. Ja sam već spreman za sljedeći veliki projekt, nadam se i moji kolege, Adrian De Vrgna i Damira Gregoret, s kojima je bilo predivno raditi".