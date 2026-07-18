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RTL Danas

Što gledati na RTL-u ovog vikenda? Donosimo pregled filmskih hitova

Ovog vikenda gledatelje RTL-a očekuje raznovrstan filmski i zabavni program – od napetih trilera do kultnih akcijskih naslova

RTL.hr
18.07.2026 11:00

Subota

19:00 – RTL Danas

Najvažnije vijesti dana iz Hrvatske i svijeta, uz pregled aktualnih događaja, politike, sporta i zanimljivosti.

20:15 – Collateral

Tom Cruise i Jamie Foxx predvode napeti akcijski triler u kojem običan taksist tijekom jedne noći postaje prisilni suputnik hladnokrvnog plaćenog ubojice. Kako se tijela gomilaju, vožnja ulicama Los Angelesa pretvara se u borbu za goli život.

21:50 – Shazam!

Obiteljska superherojska avantura donosi priču o tinejdžeru Billyju Batsonu koji izgovaranjem čarobne riječi "Shazam!" postaje odrasli superheroj s nevjerojatnim moćima. No uz velike moći dolaze i velike odgovornosti, a Billy će morati naučiti što znači biti pravi junak.

00:00 – To je Voyo

Pregled najzanimljivijeg sadržaja koji gledatelje očekuje na streaming platformi Voyo.

00:15 – Spašavanje vojnika Ryana

Jedan od najcjenjenijih ratnih filmova svih vremena redatelja Stevena Spielberga. Nakon iskrcavanja u Normandiji skupina američkih vojnika dobiva opasnu misiju – pronaći i kući vratiti posljednjeg preživjelog člana obitelji Ryan. Film je poznat po realističnim ratnim scenama i snažnoj priči o hrabrosti i žrtvi.

Nedjelja

19:00 – RTL Danas

Pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile kraj tjedna.

20:15 – Kontakt (Contact)

Znanstveno-fantastična drama snimljena prema romanu Carla Sagana prati znanstvenicu koja otkriva signal iz svemira. Dok pokušava dokazati da čovječanstvo nije samo u svemiru, suočava se s političkim pritiscima, skepticizmom i pitanjima vjere.

22:40 – Kućni tulum (House Party)

Nova verzija popularne komedije prati dvojicu prijatelja koji odluče organizirati nezaboravnu zabavu u luksuznoj vili NBA zvijezde LeBrona Jamesa. Ono što počinje kao prilika života ubrzo prerasta u niz urnebesnih i potpuno nepredvidivih situacija.

00:20 – To je Voyo

Najava novih serija, filmova i ekskluzivnog sadržaja dostupnog na platformi Voyo.

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