Što gledati na RTL-u ovog vikenda? Donosimo pregled filmskih hitova

Subota
19:00 – RTL Danas
Najvažnije vijesti dana iz Hrvatske i svijeta, uz pregled aktualnih događaja, politike, sporta i zanimljivosti.
20:15 – Collateral
Tom Cruise i Jamie Foxx predvode napeti akcijski triler u kojem običan taksist tijekom jedne noći postaje prisilni suputnik hladnokrvnog plaćenog ubojice. Kako se tijela gomilaju, vožnja ulicama Los Angelesa pretvara se u borbu za goli život.
21:50 – Shazam!
Obiteljska superherojska avantura donosi priču o tinejdžeru Billyju Batsonu koji izgovaranjem čarobne riječi "Shazam!" postaje odrasli superheroj s nevjerojatnim moćima. No uz velike moći dolaze i velike odgovornosti, a Billy će morati naučiti što znači biti pravi junak.
00:00 – To je Voyo
Pregled najzanimljivijeg sadržaja koji gledatelje očekuje na streaming platformi Voyo.
00:15 – Spašavanje vojnika Ryana
Jedan od najcjenjenijih ratnih filmova svih vremena redatelja Stevena Spielberga. Nakon iskrcavanja u Normandiji skupina američkih vojnika dobiva opasnu misiju – pronaći i kući vratiti posljednjeg preživjelog člana obitelji Ryan. Film je poznat po realističnim ratnim scenama i snažnoj priči o hrabrosti i žrtvi.
Nedjelja
19:00 – RTL Danas
Pregled najvažnijih vijesti koje su obilježile kraj tjedna.
20:15 – Kontakt (Contact)
Znanstveno-fantastična drama snimljena prema romanu Carla Sagana prati znanstvenicu koja otkriva signal iz svemira. Dok pokušava dokazati da čovječanstvo nije samo u svemiru, suočava se s političkim pritiscima, skepticizmom i pitanjima vjere.
22:40 – Kućni tulum (House Party)
Nova verzija popularne komedije prati dvojicu prijatelja koji odluče organizirati nezaboravnu zabavu u luksuznoj vili NBA zvijezde LeBrona Jamesa. Ono što počinje kao prilika života ubrzo prerasta u niz urnebesnih i potpuno nepredvidivih situacija.
00:20 – To je Voyo
Najava novih serija, filmova i ekskluzivnog sadržaja dostupnog na platformi Voyo.