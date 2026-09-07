Voditelj Tomislav Jelinčić podijelio fotku s prvog dana škole: Pogledajte kako je izgledao!

Prvi dan škole poseban je trenutak u životu svakog djeteta, ali i roditelja. Dok se stotine tisuća školaraca diljem Hrvatske danas vraćaju u školske klupe, društvene mreže preplavile su uspomene i nostalgija. Među onima koji su se prisjetili svojih prvih koraka u obrazovanju je i dugogodišnje zaštitno lice informativne emisije RTL Danas, Tomislav Jelinčić .

Sa školskom torbom na leđima i prepoznatljivim osmijehom, mališan s fotografije tada sigurno nije ni slutio da će iz školske klupe jednog dana zakoračiti pred TV kamere i postati jedno od najomiljenijih medijskih lica u Hrvatskoj.

Od školskog lista 'Bohem' do vrha hrvatskog novinarstva Zanimljivo je da je Tomislav ljubav prema medijima i pisanoj riječi pokazivao još u đačkim danima. Već je u gimnaziji aktivno sudjelovao u uređivanju školskog lista Bohem, što mu je bio prvi doticaj s novinarstvom prije nego što je upisao Fakultet političkih znanosti, a kasnije i filmsku i TV režiju na Akademiji dramske umjetnosti. Od samog početka emitiranja RTL-a 2004. godine, Tomislav je neizostavan dio redakcije, a gledatelji ga godinama cijene zbog neposrednosti, profesionalnosti i topline kojom se obraća iz televizijskog studija.