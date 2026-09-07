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RTL Danas

Voditelj Tomislav Jelinčić podijelio fotku s prvog dana škole: Pogledajte kako je izgledao!

Povodom početka nove školske godine, brojne poznate osobe prisjetile su se svojih đačkih dana i prvih koraka u školskim klupama. Među njima je i dugogodišnji voditelj te urednik emisije RTL Danas, Tomislav Jelinčić, koji je s pratiteljima podijelio simpatičnu uspomenu na svoj prvi dan škole

RTL.hr
07.09.2026 13:30

Prvi dan škole poseban je trenutak u životu svakog djeteta, ali i roditelja. Dok se stotine tisuća školaraca diljem Hrvatske danas vraćaju u školske klupe, društvene mreže preplavile su uspomene i nostalgija. Među onima koji su se prisjetili svojih prvih koraka u obrazovanju je i dugogodišnje zaštitno lice informativne emisije RTL Danas, Tomislav Jelinčić

Tomislav Jelinčić
Tomislav Jelinčić FOTO: RTL Danas

Sa školskom torbom na leđima i prepoznatljivim osmijehom, mališan s fotografije tada sigurno nije ni slutio da će iz školske klupe jednog dana zakoračiti pred TV kamere i postati jedno od najomiljenijih medijskih lica u Hrvatskoj. 

Tomislav Jelinčić
Tomislav Jelinčić FOTO: Privatan album

Od školskog lista 'Bohem' do vrha hrvatskog novinarstva Zanimljivo je da je Tomislav ljubav prema medijima i pisanoj riječi pokazivao još u đačkim danima. Već je u gimnaziji aktivno sudjelovao u uređivanju školskog lista Bohem, što mu je bio prvi doticaj s novinarstvom prije nego što je upisao Fakultet političkih znanosti, a kasnije i filmsku i TV režiju na Akademiji dramske umjetnosti. Od samog početka emitiranja RTL-a 2004. godine, Tomislav je neizostavan dio redakcije, a gledatelji ga godinama cijene zbog neposrednosti, profesionalnosti i topline kojom se obraća iz televizijskog studija. 

tomislav jelinčić rtl danas
RTL Danas

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