Voditeljski debi RTL-ovog sportskog reportera večeras u emisiji 'RTL Danas'!

Osim pisanja vijesti i izvještavanja, uloga voditelja donijet će mu i neke nove zadatke, a to su oni dnevnog urednika. "Bit će mi malo neobično govoriti kolegama koju priču očekujem od njih isporučenu za taj dan, ali s obzirom na to da sam uvijek bio timski igrač, trudit ću se biti maksimalno involviran u njihove priče i biti im od pomoći."

"Nema treme kada imaš sjajnu ekipu s druge strane studijske kamere i slušalice. Ljudi koji me okružuju su mi poput obitelji tako da se osjećam maksimalno opušteno i spremno. Osjećam pozitivnu napetost, što je dobro kako bi bio fokusiran na debi u studiju."

Boris je na RTL stigao na ljetnu praksu 2008., 2010. godine se vratio i od tada se na RTL-u razvija kao sportski novinar i reporter, a upravo to zanimanje spaja njegove interese jer je, kako kaže, cijeli život u sportu, a sa sportskim novinarstvom mu se otvorila prilika da se to nastavi na jednoj drugoj razini - a to je rame uz rame ljudi koji na najljepši način promoviraju ime naše zemlje u svijetu.

RTL-ov novi sportski voditelj i sam se aktivno bavi sportom – voli boardati i planinariti sa svojom zaručnicom Tenom, velika ljubav mu je boks kojim se bavi rekreativno, vraća se i streljaštvu kojim se bavio osam godina, a tu su uvijek i šetnje s četveronožnom ljubimicom Lu.