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Sezona 26
06:32
Najviše studenata iz Hrvatske na Erasmus ide u Španjolsku: RTL Direkt otkrio i zašto
Najviše studenata iz Hrvatske na Erasmus ide u Španjolsku: RTL Direkt otkrio i zašto Gledaj
08:53
Lelekice gostovale u RTL-Direktu! 'Srpski žiri je glasao kako je glasao. Publika je rekla svoje'
Lelekice gostovale u RTL-Direktu! 'Srpski žiri je glasao kako je glasao. Publika je rekla svoje' Gledaj
09:32
Andrija Jarak u RTL Direktu oštro o ubojstvu u Drnišu: 'Kakvi hitni timovi? Donesite zakon i kaznu od 40 godina!'
Andrija Jarak u RTL Direktu oštro o ubojstvu u Drnišu: 'Kakvi hitni timovi? Donesite zakon i kaznu od 40 godina!' Gledaj
05:08
Andrija Jarak u RTL Direktu odgovorio na zahtjev Srđana Mlađana: 'Neće mi biti problem svjedočiti'
Andrija Jarak u RTL Direktu odgovorio na zahtjev Srđana Mlađana: 'Neće mi biti problem svjedočiti' Gledaj
09:48
Sanja Vejnović u RTL Direktu o 50 godina karijere, 150 šamara na setu i Mirjani Vukas: 'Uloga negativke je uvijek zabavnija'
Sanja Vejnović u RTL Direktu o 50 godina karijere, 150 šamara na setu i Mirjani Vukas: 'Uloga negativke je uvijek zabavnija' Gledaj
09:05
RTL-ova novinarka Ines Goda Forjan u Direktu o rukometnom prvenstvu: 'Imam osjećaj kao da sam i ja odigrala utakmicu'
RTL-ova novinarka Ines Goda Forjan u Direktu o rukometnom prvenstvu: 'Imam osjećaj kao da sam i ja odigrala utakmicu' Gledaj
07:53
Jakov Jozinović gostovao u RTL Direktu! Mojmira mu dala da odjavi emisiju - pogledajte kako se snašao
Jakov Jozinović gostovao u RTL Direktu! Mojmira mu dala da odjavi emisiju - pogledajte kako se snašao Gledaj
04:46
RTL Direkt bio na setu serije 'Divlje pčele': Snima se od pet ujutro u sinjskom kraju...
RTL Direkt bio na setu serije 'Divlje pčele': Snima se od pet ujutro u sinjskom kraju... Gledaj
00:24
Mojmira Pastorčić oprostila se od gledatelja na neko vrijeme
Mojmira Pastorčić oprostila se od gledatelja na neko vrijeme Gledaj
00:30
Mojmira Pastorčić na kraju emisije ostala bez teksta: Evo i zašto
Mojmira Pastorčić na kraju emisije ostala bez teksta: Evo i zašto Gledaj
07:41
RTL Direkt slavi 10. rođendan: Šprajc gostovao kod Mojmire i prisjetio se kako su Plenkoviću darovali košaru punu voća
RTL Direkt slavi 10. rođendan: Šprajc gostovao kod Mojmire i prisjetio se kako su Plenkoviću darovali košaru punu voća Gledaj
07:03
Sjećate se Mojmire prije 20 godina? Ovako su izgledali njezini počeci, a danas je zaštitno lice RTL-a
Sjećate se Mojmire prije 20 godina? Ovako su izgledali njezini počeci, a danas je zaštitno lice RTL-a Gledaj
04:27
Stručnjak otkriva koja je tajna kultnih 'Prijatelja'?
Stručnjak otkriva koja je tajna kultnih 'Prijatelja'? Gledaj
00:26
Novi termin RTL Direkta: Mojmira Pastorčić najavila promjenu
Novi termin RTL Direkta: Mojmira Pastorčić najavila promjenu Gledaj
00:48
Mojmira Pastorčić poslala snažnu poruku ženama! 'Ne dajte da ste ikad ikome u ikojem smislu drugotna'
Mojmira Pastorčić poslala snažnu poruku ženama! 'Ne dajte da ste ikad ikome u ikojem smislu drugotna' Gledaj
02:24
Što partnerima ide na živce?
Što partnerima ide na živce? Gledaj
07:51
Gost Velimir Zajec
Gost Velimir Zajec Gledaj
03:37
RTG dana: Snimili onečišćeno more na Braću, a na obali cijene idu gore
RTG dana: Snimili onečišćeno more na Braću, a na obali cijene idu gore Gledaj
04:24
Fašnička tradicija je jasna: Nekoga moramo okriviti za sve nedaće i spaliti
Fašnička tradicija je jasna: Nekoga moramo okriviti za sve nedaće i spaliti Gledaj
03:43
Političari pobrojali odricanja u korizmi, građani kažu: 'Odreknite se javnosti, da se odmorimo'
Političari pobrojali odricanja u korizmi, građani kažu: 'Odreknite se javnosti, da se odmorimo' Gledaj
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Nakon prve dvije epizode 'IQ 160' gledatelji imaju jasnu poruku: 'Čak i s IQ-om od 80, već sam zaljubljen u ovu seriju'

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Dajana Čuljak za RTL.hr otkrila tko joj je prvi poslao poruku nakon premijere serije 'IQ 160': 'Skinula mi je kamen sa srca'

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