RTL Direkt

Od ponedjeljka do četvrtka u 22.30 Mojmira Pastorčić najvažnije dnevne događaje donosi direktno i sa stavom. RTL Direkt je prisutan svugdje i izvještava o svemu, s vama i za vas – naše gledatelje. Novu sezonu RTL Direkt počinje snažno, u punoj postavi - urednica Darinka Trgo, producent Borna Benat, reporteri Ivan Skorin, Petar Panjkota, Borko Brunović i Rikardo Stojkovski.