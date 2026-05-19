Andrija Jarak u RTL Direktu oštro o ubojstvu u Drnišu: 'Kakvi hitni timovi? Donesite zakon i kaznu od 40 godina!'

Poznati novinar crne kronike Andrija Jarak, gostujući u sinoćnjem RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić, bez zadrške je komentirao stravično ubojstvo koje je potreslo Hrvatsku, kada je Kristijan Aleksić (50) u Drnišu usmrtio 19-godišnjeg Luku Milovca

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Andrija Jarak je uputio oštru kritiku cjelokupnom sustavu, tvrdeći da je tragedija apsolutno bila predvidljiva i mogla se spriječiti. "Apsolutno se moglo spriječiti", započeo je Jarak i odmah ponudio argumente. "Drniš je mali grad, po zadnjem popisu imaju 2700 ljudi. To nije New York ili Istanbul. Znalo se da je Aleksić ubojica, znalo se što je napravio. Znalo se da ide po cesti i prijeti ljudima, da je razdražljiv i agresivan. I sve ostalo. Moglo se intervenirati na način da ga se stavi pod nadzor", jasan je bio Jarak.

Cijeli grad je znao, a sustav je spavao

Novinar je u emisiji 'RTL Direkt' objasnio kako policija ima alate za nadzor opasnih pojedinaca, ali da oni u ovom slučaju nisu primijenjeni. Naglasio je da u tako malenoj sredini, gdje se ljudi poznaju i po nadimcima, nije bilo izgovora za neinformiranost.

icon-expand Andrija Jarak i Mojmira Pastorčić FOTO: RTL Direkt

"Imate takozvanu usmjerenu represiju, gdje policija i tijela progona nekoga prate i nadziru. Moraš znati što on radi, jer nemaš takvih pet ili pedeset u Drnišu, nego imaš samo jednog jedinog", objasnio je Jarak, podsjetivši da je čovjek s takvom poviješću, ozbiljnim psihičkim problemima, agresijom i prijetnjama trebao biti smješten u zdravstvenu ustanovu. "Izvolite ga smjestiti u neku zdravstvenu ustanovu i ne bi se dogodila ova tragedija", poručio je. Jarak je povukao paralelu sa slučajem generala Ivana Korade, koji je godinama terorizirao Hrvatsko zagorje prije nego što je počinio višestruko ubojstvo. "Trinaest godina je terorizirao Hrvatsko zagorje. Nitko ništa nije uradio. Ovaj je terorizirao Drniš u puno manjem obimu, ali ipak terorizirao, i nitko nije prstom maknuo."

icon-expand Andrija Jarak FOTO: RTL Direkt

'Kakvi hitni timovi? Donesite zakon i kaznu od 40 godina!'

Posebno oštar bio je prema reakciji institucija nakon ubojstva, a najviše ga je, kako kaže, uvrijedila najava slanja stručnih timova za psihološku pomoć. "Ono što mene najviše vrijeđa, moj intelekt, je da ministarstva šalju hitne timove. Kakve hitne timove? Napravi zakon, propiši kaznu zatvora od 40 ili 50 godina, doživotnu propiši ako treba za ovakve slučajeve i ne trebaš nikakve timove", grmio je Jarak. Kritizirao je i objašnjenje ministra pravosuđa Damira Habijana da je Aleksiću olakotna okolnost bila to što ranije nije bio prekršajno prijavljivan. "To mi je nevjerojatno za čovjeka koji je napravio kazneno djelo ubojstva. Da mu to bude olakotna okolnost?" Jarak smatra da je prebacivanje odgovornosti s policije na pravosuđe i druge službe klasični "ping-pong" koji građane ne zanima. "Građane ove zemlje zanima da hodaju sigurnim ulicama. Ljude ne zanima hoće li neki službenik na šibenskom sudu dobiti 30 posto manju plaću ili otkaz."

icon-expand Andrija Jarak i Mojmira Pastorčić FOTO: RTL Direkt

'Dobijem osip kad pričaju o ljudskim pravima za ubojice!'