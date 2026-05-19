Andrija Jarak u RTL Direktu osudio zakazivanje sustava i upozorava: 'Svi vi koji ste protiv, pogledajte u oči roditelje malog djeteta'

Poznati novinar crne kronike Andrija Jarak, gostujući u sinoćnjem RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić, ispalio je niz kritika na račun institucija nakon stravičnog ubojstva 19-godišnjeg Luke Milovca u Drnišu, poručivši da je jedino rješenje u drastičnom postrožavanju kazni i napuštanju ispraznih floskula

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Posebno oštar bio je prema reakciji institucija nakon ubojstva, a najviše ga je, kako kaže, uvrijedila najava slanja stručnih timova za psihološku pomoć. "Ono što mene najviše vrijeđa, moj intelekt, je da ministarstva šalju hitne timove. Kakve hitne timove? Napravi zakon, propiši kaznu zatvora od 40 ili 50 godina, doživotnu propiši ako treba za ovakve slučajeve i ne trebaš nikakve timove", grmio je Andrija Jarak. Kritizirao je i objašnjenje ministra pravosuđa Damira Habijana da je ubojici Kristijanu Aleksiću olakotna okolnost bila to što ranije nije bio prekršajno prijavljivan. "To mi je nevjerojatno za čovjeka koji je napravio kazneno djelo ubojstva. Da mu to bude olakotna okolnost?" Jarak smatra da je prebacivanje odgovornosti s policije na pravosuđe i druge službe klasični "ping-pong" koji građane ne zanima. "Građane ove zemlje zanima da hodaju sigurnim ulicama. Ljude ne zanima hoće li neki službenik na šibenskom sudu dobiti 30 posto manju plaću ili otkaz."

icon-expand Andrija Jarak i Mojmira Pastorčić FOTO: RTL Direkt

'Strah je dobar, strahopoštovanje još bolje'

Kao jedino pravo rješenje za sprječavanje ovakvih zločina, Jarak vidi uvođenje drastično strožih kazni, uključujući i doživotni zatvor. Posebno ga, kaže, smetaju argumenti o ljudskim pravima za teške zločince. "Dobijem osip kad pričaju o ljudskim pravima za ubojice!", poručio je, ističući kako je strah jedini jezik koji zločinci razumiju. "Strah je dobar. Strahopoštovanje još i bolje. Kad on zna da će dobiti četrdeset godina, razmislit će hoće li ubiti nekog", rekao je, podsjetivši na slučaj Dragana Paravinje koji bi uskoro mogao izaći na slobodu.

icon-expand Andrija Jarak FOTO: RTL Direkt

Tragedija koja se apsolutno mogla spriječiti

Jarakova ljutnja proizlazi iz uvjerenja da je stravična tragedija u Drnišu bila apsolutno predvidljiva i da se mogla spriječiti da je sustav radio svoj posao. "Apsolutno se moglo spriječiti", započeo je Jarak i odmah ponudio argumente. "Drniš je mali grad, po zadnjem popisu imaju 2700 ljudi. To nije New York ili Istanbul. Znalo se da je Aleksić ubojica, znalo se što je napravio. Znalo se da ide po cesti i prijeti ljudima, da je razdražljiv i agresivan. I sve ostalo. Moglo se intervenirati na način da ga se stavi pod nadzor", jasan je bio Jarak. Novinar je objasnio kako policija ima alate za nadzor opasnih pojedinaca, ali da oni u ovom slučaju nisu primijenjeni. "Imate takozvanu usmjerenu represiju, gdje policija i tijela progona nekoga prate i nadziru. Moraš znati što on radi, jer nemaš takvih pet ili pedeset u Drnišu, nego imaš samo jednog jedinog", objasnio je, poručivši da je čovjek s takvom poviješću trebao biti smješten u ustanovu. "Izvolite ga smjestiti u neku zdravstvenu ustanovu i ne bi se dogodila ova tragedija."

icon-expand Mojmira Pastorčić FOTO: RTL Direkt

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