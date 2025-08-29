Davorka iz 'Života na vagi' u RTL Direktu: 'Emocije više ne liječim hranom. Naučila sam staviti sebe na prvo mjesto'

icon-close

Nova, deveta sezona 'Život na vagi' na ekrane stiže već u ponedjeljak od 21:15 sati. O tome što kandidate čeka najbolje zna netko tko je sve to već prošao. Gošća RTL Direkta bila je Davorka Roginek, koja je sudjelovanjem u showu oduševila svojom transformacijom. Davorka ne skriva da će i sama pratiti novu sezonu: "Naravno da hoću. Evo, baš očekujem nove kandidate da im dam nekakvu snagu da prežive novu transformaciju." Iako zna da put mršavljenja i promjene životnih navika nije nimalo lagan, ističe da je sve teže nakon završetka showa. "Teško je zadržati zdrave navike. Više tu nisu treneri ni kontrolirani uvjeti. Sada si sam sa svojom glavom i, naravno, sa svim porivima koji postoje uopće na ovom svijetu."

U emisiji je izgubila više od 57 kilograma, a i danas uspijeva održavati ravnotežu. "Na primjer, ima situacija da si priuštim i kolač i slatko. Naravno, to je onaj moj poriv koji najviše volim, ali i nekakav mora biti balans. Tako da, eto, borimo se svakim danom." Kaže da ne voli zobenu kašu, no uvijek pronađe alternativu: "Uvijek ima nekakve hrane koja se može zamijeniti umjesto toga, tako da ima stvarno svega." Posebno ističe kako je naučila najvažniju lekciju – ne liječiti emocije hranom. "Ja sam to uvijek radila, emocije liječila hranom, pogotovo kad sam bila pod stresom. To nije dugoročno održivo. U današnjem svijetu u kojem živimo svi u brzom stresu i kolotečini treba naći nekakav balans i toga se držati."

Nakon showa, Davorka je doživjela i jednu veliku osobnu promjenu – počela je sebe stavljati na prvo mjesto. "Definitivno, to je jedna od najvećih promjena otkako sam izašla iz showa. Naučila sam početi brinuti se za sebe. To je ono najvažnije jer uvijek mi majke brinemo za druge, za djecu i za cijelu obitelj. Ali sebe stavljamo na zadnje mjesto, što je, na žalost, u nekim situacijama loše, ali moramo se potruditi da nađemo vremena i za sebe." Na kraju je uputila poruku novim kandidatima: "Želim im stvarno svu sreću, snagu, volju i upornost i, naravno, želju za promjenom." Novu sezonu 'Života na vagi' gledajte od ponedjeljka od 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji na platformi Voyo.