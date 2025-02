Evo zašto vrijedi ostati budan: RTL Direkt u novom terminu na RTL-u

"S vama smo od ponedjeljka do četvrtka nakon 22 sata - vrijedi ostati budan", naglasila je ekipa RTL Direkta . Nakon showa 'Gospodin Savršeni' , gledatelji će od ponedjeljka do četvrtka u starom terminu ponovno gledati nagrađivanu emisiju.

Nagradu je preuzela voditeljica i urednica RTL Direkta, a zahvalila se Jutarnjem listu na nominaciji svih ovih godina, kao i čitateljima.

''Direkt nisam samo ja, to su svi ovi divni ljudi - hvala vam na svemu. Talentirani ste, pametni ste i najbolji. Želim reći da sam ponosna jer sam devet godina posvetila emisiji koja se nekako pokazala kao originalna i drugačija, koja se nekako afirmirala kao emisija kojoj gledatelji vjeruju. Želim reći još samo jednu stvar, a to je da nam stalno sa svih strana tumače da je Hrvatska zemlja u kojoj je najvažnije imati veze i poznanstva. Mislim da to nije tako, živim u svijetu gdje se nagrađuje rad talent i izvrsnost'', rekla je voditeljica Mojmira Pastorčić.

RTL Direkt ne propustite nakon 'Gospodina Savršenog' na RTL-u. Emisiju gledajte i na platformi Voyo.