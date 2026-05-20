RTL Direkt
Lelekice gostovale u RTL-Direktu! 'Srpski žiri je glasao kako je glasao. Publika je rekla svoje'
Članice grupe Lelek u gostovanju kod Mojmire Pastorčić u RTL Direktu otvoreno su govorile o nezaboravnom iskustvu na Eurosongu
RTL Direkt
Sjećate se Mojmire prije 20 godina? Ovako su izgledali njezini počeci, a danas je zaštitno lice RTL-a
RTL Direkt
Andrija Jarak u RTL Direktu osudio zakazivanje sustava i upozorava: 'Svi vi koji ste protiv, pogledajte u oči roditelje malog djeteta'
Moglo bi te zanimati
Jakov više ne može šutjeti i traži od Katarine priznanje za zločin
Mračna sudbina i jeziva kazna stigle sestre Runje
Nakon slatke pobjede, sivi tim vraća Dejana u 'Igru chefova'
Sjećate li je se? Jedna od članica grupe LELEK bila je u RTL-ovom showu
Antonija Blaće podržala Lelekice nakon prolaska u finale Eurosonga: 'Wow! Bravo cure'
Kanađanka Dottie iz 'Ljubav je na selu' veseli se Eurosongu: 'Navijat ću za Lelek i Hrvatsku'
Pročitaj na Net.hr