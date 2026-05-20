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RTL Direkt

Lelekice gostovale u RTL-Direktu! 'Srpski žiri je glasao kako je glasao. Publika je rekla svoje'

Članice grupe Lelek u gostovanju kod Mojmire Pastorčić u RTL Direktu otvoreno su govorile o nezaboravnom iskustvu na Eurosongu

RTL.hr
20.05.2026 08:45
lelek eurosong rtl direkt mojmira pastorčić
RTL Direkt

Sjećate se Mojmire prije 20 godina? Ovako su izgledali njezini počeci, a danas je zaštitno lice RTL-a

RTL Direkt

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Kanađanka Dottie iz 'Ljubav je na selu' veseli se Eurosongu: 'Navijat ću za Lelek i Hrvatsku'

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