Mojmira Pastorčić odgovorila na pitanja gledatelja: 'Ne nosim štikle, nemam umjetne nokte i ne stavljam botoks'

Odlično pitanje. Ovako, iskreno, nisam bila svjesna da imam takav izraz lica kada nekoga slušam. Rekla bih da je to moja ozbiljna faca, da je to ta faca kad sam stvarno skoncentrirana i nekog slušam. Međutim, tek kad sam počela raditi kao voditeljica RTL Direkta sam shvatila da to izgleda kao izraz gađenja. Zanimljivo je što nisam u stanju ponoviti tu facu, ali imam dogovor s realizatorima u režiji da kad napravim tu facu, da me oni upozore i nastojim promijeniti izraz lica. Ali, stvarno, ne radi se ni o dosadi, ni o gađenju, nego jednostavno tako izgledam.

Koliko si visoka?

Jako često me ljudi pitaju koliko sam visoka. Visoka sam metar i 83 centimetra, možda čak i malo više i cijeli život imam prekratke rukave, nogavice, preveliko stopalo i tako. Jako teške stvari.

Možeš li laganije i razgovjetnije postavljati pitanja?

Mogu se potruditi. Svjesna sam da je to nekad problem i da dosta brzo govorim. Ne mogu obećati, ali mogu se potruditi da govorim sporije i razgovjetnije.

Zašto nemaš umjetne nokte, štikle i šminku?

Ovo mi je možda najbolje pitanje koje sam dobila. Istina je da nemam nokte. Uopće ih ne lakiram. To mi se ne sviđa. Nikad ih nisam lakirala. Posebno mi se ne sviđaju umjetni nokti. Ne nosim štikle jer sam visoka i one mi ne trebaju. Uvijek nosim ravne cipele. Ne stavljam botoks, to jednostavno nije moj đir. Vjerujem u to da čovjek treba prirodno izgledati. To mi se sviđa.

Odgovore na ostala pitanja pogledajte u videu.

