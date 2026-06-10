Najviše studenata iz Hrvatske na Erasmus ide u Španjolsku: RTL Direkt otkrio i zašto

Erasmus mobilnosti povezane s Hrvatskom godišnje donose gotovo 7 milijuna eura hrvatskom BDP-u, što je ekvivalent oko 200 radnih mjesta i više od 3 milijuna eura fiskalnih prihoda

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Nika, Antonio, Karla Paola, Nardi i Dominik: petorka je to koja je na pet mjeseci Zagreb zamijenila Madridom. Kao i 50 tisuća studenata koji svake godine dolaze u španjolsku prijestolnicu. Od Finske do Grčke, svi žele studirati u gradu sunca, tapasa i lude energije. Hrvatske studente posjetili smo taman pred kraj semestra kojeg će zauvijek pamtiti. Studentica prava na Universidad San Pablo CEU, Nika Pavičić, rekla je kako je jedna od stvari koje Španjolci imaju, a Hrvatska nema – metro. "Ono što Španjolci imaju, a mi nemamo je metro. Najljepša stvar na svijetu. S profesorima si na ti. Profesori žele da ih se oslovljava s imenom, a ne prezimenom ili titulom", rekla je Nika. Na drukčiji ritam života osvrnuo se Nardi Peroš, student poslovne informatike na Universidad Rey Juan Carlos. Rekao je kako dan u Madridu počinje kasnije nego u Zagrebu.

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"Dan počinje kasnije ovdje, prva predavanja su od 9, nije ništa bilo od 8 ili 7 i 30. Španjolci se kasnije bude i dan traje dulje navečer. Sasvim je normalno da večeraju u 10, 11", rekao je Nardi. Studentica poslovne ekonomije na Universidad Complutense de Madrid, svoje je Erasmus iskustvo opisala kao jedno od najljepših razdoblja u životu. "Prva rečenica s kojom ja započinjem svoje Erasmus iskustvo je da je Erasmus bio 5 najljepših mjeseci u mom životu", rekla je Karla Paola Molc. Antonio Matijević, student poslovne informatike na Universidad Rey Juan Carlos, rekao je kako se u Španjolskoj snalazi uz pomoć Duolinga, ali i kroz svakodnevne aktivnosti.

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"Udaram Duolingo i to je to. Znam se sporazumjet, idem na padel pa naučim od ljudi te neke termine da se s njima tamo mogu snaći", rekao je Antonio. Student računalnog inženjerstva na Universidad de Alcalá, Dominik Gračner, istaknuo je kako Erasmus studentima omogućuje da vide kako funkcionira sveučilište u drugoj zemlji, ali i kako je živjeti u drugom gradu. "Vidiš kako sveučilište vani funkcionira drugačije od tvojeg domaćeg, vidiš kako je to uopće živjet u drugom gradu", rekao je Dominik. U Madridu ih je dočekao drukčiji grad, s veselim ljudima, živim kafićima i glasnim ulicama. Drukčiji su i fakulteti, a madridski kampusi puni su studenata iz cijelog svijeta. Karla Paola rekla je kako je ondje učila izrađivati web stranice te da je nastava često interaktivna.

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"Ja sam, primjerice, ovdje učila raditi web stranice. Imali smo i puno zadataka sa srednjim školama. Oni jako ovdje sve pokušavaju napraviti interaktivno", rekla je Karla Paola. Antonio je dodao kako studenti imaju dovoljno slobodnog vremena. "Slobodnog vremena imamo, to stvarno možda i previše. Dođeš, odradiš taj faks, mi odemo i u teretanu i na padel i ostalo je sve slobodno vrijeme", rekao je Antonio. Dominik je istaknuo kako dio obveza može raditi od kuće, a da je naglasak više na projektima. "Mogu sve od doma radit, dolazimo na ispite, radimo i neke projekte sa strane. Više je projekata isto tako praktičnih nego u Zagrebu", rekao je Dominik.

Svaki kampus je kao mali grad

Uz skripte i kolokvije, studente su u novoj zemlji dočekali novi jezik, novi prijatelji, novi stan i novi običaji. Erasmus iskustvo godišnje doživi oko 400 tisuća studenata. U Hrvatsku na razmjenu svake godine dolazi oko 3200 studenata, dok iz Hrvatske na Erasmus odlazi njih oko 2600. Najviše ih odlazi u Španjolsku, gotovo svaki peti student. Slijede Portugal s 13 posto, Italija s 10 posto, Njemačka s 8 posto te Slovenija sa 6 posto.

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Na najvećem madridskom sveučilištu, Universidad Complutense de Madrid, studiji su raspoređeni po cijelom gradu, a svaki kampus funkcionira kao mali grad. Elena Orduna Nocito, prodekanica za međunarodne odnose na Fakultetu filologije, već šest i pol godina radi s Erasmus studentima. "Primamo dolazne studente, savjetujemo ih, vodimo ih, pratimo ih tijekom njihovog boravka ovdje. Dok sam studirala na ovom fakultetu, bila sam na Erasmusu u Beču. Znate, na početku je bilo teško, moraš naučiti živjeti sam, biti izoliran, dok ne nađeš grupu ljudi, svoje prijatelje, kolege, vršnjake", rekla je Elena Orduna Nocito.

Drugačija perspektiva života u Zagrebu

S druge strane, život u Zagrebu upoznale su Laura Acedo Velerdas i Marta Riesco Valdés. One su Sveučilište u Salamanci zamijenile zagrebačkim Filozofskim fakultetom, a u Hrvatskoj nisu provele samo jedan semestar, nego cijelu akademsku godinu. Laura je rekla kako se u Hrvatskoj osjeća sigurno i prihvaćeno. "Osjećam da su jako prijateljski i osjećamo da smo u jako sigurnom okruženju. Najvažnija stvar je da te to puno promijeni kao osobu. I mislim da postaneš društveniji i puno više počneš shvaćati ljude oko sebe", rekla je Laura. Marta je dodala kako su ih kolege i profesori lijepo prihvatili. "Svi studenti iz naše grupe razgovaraju s nama, zovu nas na kavu i slično, a i profesori su jako dragi prema nama", rekla je Marta. Erasmus studentima donosi neponovljivo iskustvo, ali i ekonomsku korist. Jedna međunarodna studija pokazala je da Erasmus mobilnosti povezane s Hrvatskom godišnje donose gotovo 7 milijuna eura hrvatskom BDP-u, što je ekvivalent oko 200 radnih mjesta i više od 3 milijuna eura fiskalnih prihoda. Sunčana Glavak, hrvatska zastupnica u Europskom parlamentu, rekla je kako je tijekom gotovo četiri desetljeća više od 18 milijuna Europljana sudjelovalo u Erasmus programu. "Prije svega omogućuje im stjecanje znanja, vještina i iskustava koja im kasnije otvaraju više mogućnosti za zapošljavanje i razvoj karijere. Unaprjeđuju strane jezike, razvijaju vještine poput komunikacije, timskog rada, prilagodljivosti i rješavanja problema", rekla je Glavak.

Španjolska uči i o Hrvatskoj