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RTL Direkt

RTL Direkt otkrio kako je grčki otok postao jedan od primjera održive poljoprivrede u Europi

Dok Europa tek pokušava uhvatiti korak s ciljevima ekološke poljoprivrede, na grčkom otoku Krfu organska proizvodnja već je dio svakodnevice

RTL.hr
22.07.2026 10:37

Na otoku poznatom po zelenim pejzažima i bogatoj prirodi, sve više proizvođača okreće se održivom uzgoju voća, povrća, maslina i vinove loze bez korištenja kemikalija i pesticida.

Klimatski uvjeti, plodna zemlja i duga tradicija poljoprivrede omogućili su Krfu razvoj proizvodnje koja danas privlači i turiste. U nekim hotelima i resortima gostima se poslužuju namirnice uzgojene u neposrednoj blizini, a lokalni OPG-ovi proizvode maslinovo ulje i vina koja postaju sve prepoznatljivija.

Za mnoge obiteljske proizvođače organska poljoprivreda nije samo način očuvanja prirode, već i prilika za razvoj poslovanja. Uz pomoć europskih fondova i sve veću potražnju za zdravom hranom, Krf je pokazao kako održiva proizvodnja može uspješno povezati tradiciju, turizam i gospodarstvo.

RTL Direkt
RTL Direkt FOTO: RTL

Europska unija postavila je cilj da do 2030. godine četvrtina poljoprivrednih površina bude pod ekološkom proizvodnjom, a Grčka je već među zemljama koje tom cilju ozbiljno približavaju. Krf pritom služi kao primjer kako organska proizvodnja može postati dio svakodnevnog života, a ne samo prolazni trend.

Projekt je sufinancirao Europski parlament u okviru programa subvencija Europskog parlamenta u području komunikacije. Europski parlament nije sudjelovao u njegovom pripremanju te ni na koji način nije odgovoran ili obvezan informacijom, informacijama ili gledištima izraženima u okviru projekta za koji su odgovorni isključivo autori, intervjuirane osobe, izdavači i osobe zadužene za predstavljanje programa javnosti u skladu s primjenjivim zakonom. Europski parlament se također ne može smatrati odgovornim za neposrednu ili posrednu štetu do koje može doći u okviru ostvarenja projekta.

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RTL Direkt

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