RTL Direkt slavi 10 godina – specijal u povodu okruglog rođendana gledajte u četvrtak, 24. travnja u 22:45!

RTL Direkt otvorio je novu stranicu u povijesti domaće televizije. Autentično, drugačije, svježe - i gledateljima potpuno novo, RTL-ovo late night izdanje od prvih je dana pokretanja prava televizijska senzacija. Iza kamere već deset godina vrijedno se izrađuje televizijski mozaik koji vrsni profesionalci iz dana u dan bruse do najsitnijih detalja, a znanje nesebično prenose svakom novom članu redakcije. Čim je stigla u redakciju RTL Direkta, tada kao reporterka, Mojmira Pastorčić odmah je znala – 'to je to'. U nešto manje od godinu dana, Mojmira se pridružila uredničkom timu emisije. Voditeljica i urednica RTL Direkta prisjeća se svog prvog dana: "Radila sam kao reporterka, Šprajc mi je rekao: 'Mojmira, ajde ti napravi koliko košta smrt'. I to je bilo to. Svidio mi se koncept emisije koja se bavi svakodnevnim događajima na drukčiji način, svidjelo mi se da on ima originalne i zanimljive ideje i htjela sam raditi takvu emisiju".

icon-expand RTL Direkt FOTO: RTL

Da je njezin instinkt bio pravi, Mojmiri i RTL Direktu svjedoče i brojna priznanja koje je emisija dobila otkako se prikazuje. Otpočetka godine, RTL Direkt osvojio je dvije prestižne medijske nagrade – RTL Direkt proglašen je televizijskom emisijom godine, dok je Mojmira Pastorčić proglašena TV osobom godine. Specijal RTL Direkt u četvrtak, 24. travnja, gledateljima donosi pravu poslasticu. Konstrakta i Rojs, Filipinka Criztel i Andrej Plenković, lezbijski par i Kolinda Grabar Kitarović, Zlatko Dalić i svećenik Odilon iz Benina - prisjetit ćemo se gostiju, najvažnijih komentara i fora, kao što je kucanje na vrata barake ministra Crnoje i emisije kad je u studiju gost bio Nitko. Televizijske legende pričat će o tome što smo na televizijskoj sceni promijenili, glumci i sportaši zašto nas vole gledati. Vidjet ćete kako nastaje Direkt - 'behind the scenes', ali i neke ljude koji s nama više ne rade, ali na emisiju su ostavili velik trag. U studio stiže Zoran Šprajc. Bit će to sat vremena koje ne želite propustiti", najavljuje Mojmira specijal povodom 10 godina RTL Direkta. Voditeljica i urednica godinama je neprikosnovena kraljica etera, a u televizijsku povijest ušla je tijekom pandemije, postala je tada prva voditeljica u Hrvatskoj koja je program vodila iz svog doma, gdje je bio postavljen studio RTL Direkta. Njezin Vučko ušao je tada u kadar, a Mojmira je neometano privela emisiju kraju. Vučko je tek jedno od brojnih poznatih imena koja je RTL Direkt ugostio tijekom godina.

icon-expand RTL Direkt FOTO: RTL