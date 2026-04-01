Trojac 'Igre chefova' kod Mojmire u RTL Direktu otkrio: 'Pritisak je ogroman, a jedno jelo nikad ne naručujemo'

Uigrana trojka vrsnih chefova, Tibor Valinčić, Toni Boban i Stiven Vunić, koji zajedno drže dvije Michelinove preporuke i jednu zvjezdicu, nova su lica kulinarskog showa 'Igra chefova'. Gostujući u sinoćnjem RTL Direktu kod Mojmire Pastorčić, otkrili su što gledatelje čeka u novom formatu, ali i podijelili tajne o stresu, pritiscima i najvećim pogreškama u svijetu visoke gastronomije

Stigavši u studio 'RTL Direkta' izravno sa snimanja nove emisije 'Igra chefova', ispričali su kako su taj dan kuhali "na visini" - pripremali su jela za djelatnike Croatia Airlinesa. Bio je to samo jedan u nizu izazova koji čekaju natjecatelje, a koji će svoja kulinarska umijeća morati pokazati pred raznolikom publikom, od baka i osnovnoškolaca do vatrogasaca i tamburaša.

Ocjenjivanje 'na slijepo' i snalaženje pod pritiskom

Novi show spaja profesionalce i amatere, a cilj chefova je, kako kažu, amatere podići na profesionalnu razinu. Ključan dio natjecanja bit će takozvani "boot camp", gdje tehnika pada u drugi plan, a najvažnije postaje snalaženje pod pritiskom. "Tu ćemo najviše gledati kako se zapravo tko snalazi pod pritiskom. To nije tehnika, ali je definitivno nešto što je vrlo bitno za ovu emisiju", objasnio je Tibor Valinčić.

Kako bi ocjenjivanje bilo što pravednije, jela će kušati "na slijepo". "Mi kušamo, ali ne znamo čije je jelo. Na taj način ne može utjecati nikakav vanjski dojam, jesu li nam kandidati simpatični ili ne. Fokus je isključivo na jelu i tehnikama, i to je stvarno iskreno. Nema nikakvih kratica ni favoriziranja", istaknuli su. Unatoč tome što su mentori, pravila su stroga. Ne smiju probati hranu, pa čak ni instinktivno primiti kuhaču. "Skočio bih u padelu, skočio bih probati, ali ne smijem. Samo ih vodimo, pričamo, dajemo ideje. Mi smo tim, ali oni donose odluke", opisali su izazovnu ulogu mentora.

Teret Michelinove zvjezdice i put do vrha

Tibor Valinčić, jedan od najmlađih chefova koji je dobio prestižnu Michelinovu zvjezdicu, progovorio je o teretu koji takvo priznanje nosi. "Ne bih to nazvao prokletstvom, ali osjeti se teret u vidu pritiska koji sami sebi stvaramo. Uvijek tražiš da ti idući tanjur bude bolji, da sve ide kako je zamišljeno. U današnjim situacijama, s nedostatkom radne snage, to je ponekad jako izazovno i teško", iskreno je priznao. Njegov kolega Stiven Vunić, nedavno proglašen chefom godine, opisao je svoj put od vođenja pizzerije do jednog od najboljih ribljih restorana u Hrvatskoj. "Išlo je spontano. Nikad nisam razmišljao o nagradama, zvjezdicama ili preporukama. Uvijek smo htjeli raditi korak naprijed, zadovoljiti gosta. Kad smo imali pizzeriju, htjeli smo imati najbolju pizzu. Kad smo radili paštu, htjeli smo najbolju paštu. Sad smo došli do ribe i želimo imati najbolju ribu. Ako svaki dan težiš biti malo bolji, to te nekamo vodi", kazao je Vunić.

Bakina kuhinja i najveće greške koje radimo

Sva trojica istaknula su kako su ljubav prema kuhanju i prvi okusi potekli iz obitelji, od baka i majki. "Kod mene su uvijek bila neka druženja, kuhanje s puno srca. I danas, kad kuham u slobodno vrijeme, to je uvijek s ekipom, kao pokazivanje emocija", rekao je Valinčić. Toni Boban je dodao kako je na njegov stil utjecalo i to što je rođen u Maleziji, pa u svojoj kuhinji spaja tradiciju s daškom Azije. Na pitanje koje su najčešće greške koje ljudi rade u kuhinji, odgovor je bio jednoglasan. "Najveća je greška što puno ljudi ne kuha iz ljubavi, nego iz žurbe i zato što moraju. Treba se posvetiti kuhanju, napraviti to smisleno i paziti prilikom kupovine namirnica, da budu kvalitetne", složili su se.

