San snova

RTL-ova televizijska serija San snova prikazuje život nogometnog asa Alena Stošića, kojeg tumači Marko Braić, koji doživljava nagli pad usred karijere nakon što doživi tešku ozljedu koljena tijekom bizarnog incidenta. Serija se duboko bavi temama kao što su ambicija, obiteljske veze, ljubav i financijske poteškoće. Nakon što propadne njegov transfer u Španjolsku i nakon prekida s bivšom missicom Kristinom (Arija Rizvić), Alen se suočava s promjenom životnog smjera. Njegovu situaciju dodatno komplicira sudski proces koji vodi ambiciozna mlada odvjetnica Maja Romić (Tea Šimić). U seriji se također istražuje odnos Alena i njegova oca Mirka (Emir Hadžihafizbegović), dok zajedno pokušavaju povratiti stari uspjeh. Ova serija, koju su stvorili Mirna Miličić, Vlado Bulić i Goran Rukavina, pruža gledateljima kombinaciju humora i drame, ukorijenjenu u hrvatskom društvenom kontekstu.