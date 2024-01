Buga Marija Šimić o eksperimentu na koji se odlučila prije godinu dana: 'Uopće nije tako strašno'

Zvijezda RTL-ove serije 'San snova' Buga Marija Šimić osvrnula se na Instagramu na svoju odluku koju je donijela prošle godine i provela je u djelo.

"Prije godinu dana odlučila sam pisati post svaki dan na Instagramu. Imala sam dva razloga. Jedan da zapamtim što sam radila. Bojim se uvijek da ću zaboraviti. Da će mi pobjeći. Dugo sam prakticirala teglu uspomena - svaki dan napisati nešto lijepo što ti se dogodilo na papirić i staviti u teglu. Na kraju godine pročitaš sve. Lijepo je to. Ali. Htjela sam se izazvati na pisanje. Na pojavljivanje. Izazvati sebe. Da vidim baš - mogu li. Vježbati pisanje, vježbati stvaranje. A kad se obvežeš javno nekako je lakše, teže je odustati. A onda - bilo je tu još nešto. Htjela sam se naučiti pojaviti nesavršena. Htjela sam se usuditi pokazati kutove koje sam vješto skrivala jer se u javnosti to ne smije. Jer se općenito to ne smije. Htjela sam probati biti ranjiva pred drugima. Pokazati svoja nesavršenstva ne samo na fotografijama nego i u riječima. Mislima. Osjećajima. Time sebi dati dozvolu da budem. Da griješim. Da se pojavim i kad ne znam što bih pisala. I kad se osjećam da ništa ne vrijedi. I kad mislim da je bolje da se sakrijem i da nisam dovoljno dobra. Biti. I nadala se da ću možda tako dati dozvolu i nekome drugome. Mislim da me ovaj mali eksperiment naučio puno više nego što sam mislila. Što mislim i sada. I mislim da je samo početak jedne priče. Pitaju me ljudi hoću li nastaviti?

Hoću. Ne svaki dan vjerojatno. Ne kad mi se ne da i kad riječi šute - na to se više ne želim tjerati. Ali pisat ću kad će me riječi vuci za rukav. Izazivati sebe i dalje, davati sebi dozvolu i dalje. Poticati sebe na stvaranje. Jer i kreativnost se vježba. Nadam se da ćeš se usuditi dati istu dozvolu sebi. Smiješ. I reći ću ti - uopće nije tako strašno", napisala je glumica, operna pjevačica i umjetnička direktorica kazališta Mala scena.