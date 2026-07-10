Buga ostvarila želju fanovima serije 'San snova' jednim videom: 'Uhvatila sam ga samo za vas!'

Glumica i operna pjevačica Buga Marija Šimić odlučila je svojim brojnim pratiteljima na TikToku ostvariti želju. Naime, snimila je video s jednom od glavnih zvijezda RTL-ove dramske serije s elementima humora - 'San snova', a riječ je o Marku Braiću.

"Uhvatila sam ga samo za vas!", napisala je u opisu objave.

"Dobro jutro svima sa seta 'San snova', za sve koji ste me pitali. Pozdravi TikTok', rekla je Buga u videu stojeći kraj Marka.