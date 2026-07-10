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San snova

Buga ostvarila želju fanovima serije 'San snova' jednim videom: 'Uhvatila sam ga samo za vas!'

Buga Marija Šimić snimila je video s Markom Braićem, jednom od glavnih zvijezda serije 'San snova'

RTL.hr
10.07.2026 20:00

Glumica i operna pjevačica Buga Marija Šimić odlučila je svojim brojnim pratiteljima na TikToku ostvariti želju. Naime, snimila je video s jednom od glavnih zvijezda RTL-ove dramske serije s elementima humora - 'San snova', a riječ je o Marku Braiću. 

"Uhvatila sam ga samo za vas!", napisala je u opisu objave. 

"Dobro jutro svima sa seta 'San snova', za sve koji ste me pitali. Pozdravi TikTok', rekla je Buga u videu stojeći kraj Marka. 

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Pozdrav, TikTok", rekao je glumac s velikim osmijehom na licu i oduševio obožavatelje. 

Marko je utjelovio Alena Stošića, mamca za djevojke, ali i za džepove, što svoga oca, a što djevojke i direktora kluba u kojem igra nogomet. Samozatajan, ali i pomalo izgubljen mladić, zbog jednog će incidenta u tridesetim godinama svog života morati krenuti ispočetka. Zaboraviti na ono što mu je zaokupljalo glavu gotovo cijelo djetinjstvo i mladost te okrenuti novu stranicu.

Marko Braić, San snova
Marko Braić, San snova FOTO: RTL

Buga je utjelovila Lanu Bubalo za koju je istaknula da nije razmažena bogatašica već tinejdžerica koja se traži. 

Seriju 'San snova' pratite na RTL-u od ponedjeljka do petka u 20:15 ili odmah na platformi Voyo.

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