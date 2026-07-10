Buga ostvarila želju fanovima serije 'San snova' jednim videom: 'Uhvatila sam ga samo za vas!'

Glumica i operna pjevačica Buga Marija Šimić odlučila je svojim brojnim pratiteljima na TikToku ostvariti želju. Naime, snimila je video s jednom od glavnih zvijezda RTL-ove dramske serije s elementima humora - 'San snova', a riječ je o Marku Braiću.
"Uhvatila sam ga samo za vas!", napisala je u opisu objave.
"Dobro jutro svima sa seta 'San snova', za sve koji ste me pitali. Pozdravi TikTok', rekla je Buga u videu stojeći kraj Marka.
"Pozdrav, TikTok", rekao je glumac s velikim osmijehom na licu i oduševio obožavatelje.
Marko je utjelovio Alena Stošića, mamca za djevojke, ali i za džepove, što svoga oca, a što djevojke i direktora kluba u kojem igra nogomet. Samozatajan, ali i pomalo izgubljen mladić, zbog jednog će incidenta u tridesetim godinama svog života morati krenuti ispočetka. Zaboraviti na ono što mu je zaokupljalo glavu gotovo cijelo djetinjstvo i mladost te okrenuti novu stranicu.
Buga je utjelovila Lanu Bubalo za koju je istaknula da nije razmažena bogatašica već tinejdžerica koja se traži.
Seriju 'San snova' pratite na RTL-u od ponedjeljka do petka u 20:15 ili odmah na platformi Voyo.