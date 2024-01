Buga podijelila zanimljive trenutke sa seta 'San snova': 'Lana u nastajanju'

"Ne bih rekla da je Lana razmažena bogatašica već tinejdžerica koja se traži. Primorana je vratiti se u Zagreb i biti s ocem kojeg jako voli dok joj majka, s druge strane, malo ide na živce. Traži svoje mjesto u svijetu i otkriva što će sama sa sobom. Ja nisam bila kao Lana jer je ona u središtu zbivanja, popularna je, ljudi je vole, a ja sam bila totalna suprotnost jer sam bila ona naporna štreberica. U odnosu s roditeljima se razumijemo iako ja nikada nisam bila tako cool kao Lana", rekla je Buga Marija.

Osvrnula se i na atmosferu na snimanju. "Zabavno mi je, okružena sam fantastičnim ljudima, što u kazalištu, a što na snimanjima. Jako je dobra atmosfera i jedva čekam dolazak na set. No, učim se odmarati kako ne bi pregorjela. Zahvalna sam što mogu živjeti na ovaj način. Birala sam si to, to je moja kutija i u njoj guštam", ispričala je.

Seriju 'San snova' gledajte na RTL-u i platformi Voyo!