Dijele simpatije prema istom muškarcu, a polako postaju prijateljice: Njušimo li nevolje?

Iako je Alen Stošić prestao igrati nogomet, on je još uvijek u - igri! Da, da. Žene ga i dalje obožavaju, a on se ipak malo opametio pa ih je počeo više cijeniti. Sada se nalazi između dvije vatre. Sonja je ugledna arhitektica, žena koja zna što želi, a Maja je također vrlo uspješna i ima velike ambicije u životu. U prijevodu, to nisu žene koje od njega traže novac jer su ga same sebi osigurale. I sa Sonjom i sa Majom, Alen je proveo noć, a između njih dvije, čini se da ipak dublje emocije gaji prema ženi koju poznaje od djetinjstva.

Kako je njegov klub NK Croatia ostvario pobjedu, tako su se ove dvije žene našle u istom društvu - kako bi tu istu pobjedu proslavile. Ubrzo su shvatile kako imaju puno toga zajedničkog, a jedna će ih 'pijanka' još više zbližiti.

A kako će se to odraziti na Alena?

