Ekipa serije 'San snova' o božićnom duhu: Koje su im prve asocijacije na Božić, a koji omiljeni darovi?

Glumci RTL-ove dramske serije s elementima humora San snova podijelili su svoje dojmove o božićnim poklonima. Marku Braiću je poseban božićni poklon bio mobitel koji je dobio u 6. razredu. ''To nisu bili fancy telefoni, ali sam bio sretan za riknut'', otkrio je Marko. Također je otkrio svoje prve asocijacije na Božić: ''Troškovi i osmijeh obitelji.''

Tea Šimić tvrdi kako se ne sjeća najdražeg božićnog poklon s obzirom na to da joj je rođendan blizu Božića, a prve su joj asocijacija na Božić: toplina, mir i zvončići. ''Ali najdraže za Božić mi je kada me netko pozove na ručak. Onda znam da sam im posebna jer je to najposebniji mogući ručak'', objasnila je Tea, odnosno - Maja.