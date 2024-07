Glumica serije 'San snova' o bajkovitom vjenčanju: 'Hvala mom mužu što je sve tako kako je'

"Kad sam bila tinejdžerica (a realno i kasnije) svaki put kad bi bila loše volje, down - upalila bi YouTube i gledala vjenčanja. Photo sessione, prosidbe, snimke vjenčanja. Uglavnom bi gledala do zavjeta i redovno plakala s njima. Ono poslije plesanje i to me nekako nije baš zanimalo. I nekako me tog nije bilo sram. Uvijek sam vjerovala da na neki način vjenčanja pokazuju ono najljepše u nama. I koliko je život lijep. A i služe kao neki skener. Sve ti otkriju. I obožavala sam tome svjedočiti, makar onako voajerski preko YouTubea i snimki potpunih stranaca. Ali, onda se s time rodi i nekakav strah. Da tvoje vjenčanje neće nikada "live up to" toj ideji koja ti se usadila u glavu. Da neće biti sve ono što vjeruješ da može biti. Zamišljaš. Razmišljaš što će taj skener pokazati ili neće. Ali kad je naše vjenčanje postajalo stvarnost, tog straha nije bilo. Znala sam što će "skener" pokazati. Lijepo je gledati fotografije i snimke svojeg vjenčanja i osjećati kako je bolje od ičega što sam se mogla nadati i zamisliti. I što sam bila u pravu tome se nadati, to željeti i prema tome ići", napisala je Buga i zahvalila se svome mužu.