I to smo dočekali! Buga Marija Šimić pojavila se u sceni 'San snova': Što kažete na odnos sa Zuhrom?

Glumica Buga Marija Šimić u dramskoj seriji s elementima humora 'San snova' utjelovila je Lanu Bubalo, razmaženu tinejdžericu koja se sada na nekoliko tjedana doselila k svome ocu. Vlasnik kluba NK Croatia Stjepan Bubalo njezinim je dolaskom bio vrlo iznenađen pa je odmah nazvao svoju bivšu suprugu Višnju. Lana se našla u problemima s kojima se Višnja više ne želi nositi pa je zamolila Stjepana da ih on proba riješiti. Stjepan, kojem je glava samo u poslu, ne zna kako se nositi s kćeri koja se u njegovom društvu osjeća - nepoželjno. Pokušava je potkupiti s palačinkama za doručak, a Lana je u međuvremenu odrasla pa je zaboravio da to više ne jede.

"Volim kad je dinamično. Tu mi pomaže moj ADHD. Zabavno mi je, okružena sam fantastičnim ljudima, što u kazalištu, a što na snimanjima. Jako je dobra atmosfera i jedva čekam dolazak na set. No, učim se odmarati kako ne bi pregorjela. Zahvalna sam što mogu živjeti na ovaj način. Birala sam si to, to je moja kutija i u njoj guštam", rekla je te zaključila kako je oduševljena svojim televizijskim mamom i tatom.

