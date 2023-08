I u seriji 'San snova' i u stvarnom životu, Mila je odlučna žena: 'Glumica ne mora biti lijepa ili mršava!'

"Tijekom karijere naučila sam se da ne priželjkujem neke uloge jer one vam moraju same doći. Isto je tako i u glazbi; pjesme se pojave same, one koje žele biti otpjevane. Suradnje se pojave tim nekim čarobnim, kemijskim, nevidljivim vezama koje se jednostavno dogode. Ne priželjkujem ništa, ono što mi mora doći će doći, ono što je samo za mene je samo za mene, ono što nije, nije, i to sam davno, kako bih rekla, odradila. Svakoj se svojoj ulozi dam u potpunosti i svaka uloga koju radim tada je ta najvažnija na svijetu dok ne ugleda svjetlo dana i dok ne počne svoj život", kaže Mila Elegović koja je sretna što je u njezin život ušla upravo Višnja.