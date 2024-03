Omiljeni glumac serije 'San snova' u serijalu 'Ja vs. ja': 'Teško je uopće pojmiti koliko sam romantičan'

Pitali smo ga je li mu nogomet sve na svijetu. ''Nogomet mi puno znači, no da mi je sve na svijetu – nije''. Mateo je pak imao malo drugačiji odgovor. ''Nogomet mi je apsolutno sve na svitu''.

Glumac Josip Brakus , koji je u RTL-ovoj dramskoj seriji s elementima humora ' San snova ' utjelovio nogometaša Matea Romića , u serijalu RTL.hr-a 'Ja vs. ja' odgovarao je na pitanja kao - Mateo, ali i kao Josip. Pred njega smo postavili nekoliko konstatacija, a zanimljivi odgovori sve će iznenaditi. Također, gledatelji mogu vidjeti kako se Mateo i Josip zapravo razlikuju u mnogočemu.

Na konstataciju da je s djevojkama uvijek romantičan, Josip je priznao kako je to surova istina. ''Sa svojom djevojkom Karlom sam konstanto romantičan, teško je uopće pojmiti koliko sam romantičan'', objasnio je. Mateo je priznao kako se trudi biti romantičan, no to mu ne uspije svaki put. Dosta mi savjeta daje Karlo i Luka mi zna dati savjet, ali bolje da mi ne daju'', rekao je.

