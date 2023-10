Kad akciju pokvari - Mirko Stošić! Strasti su bile na vrhuncu, a onda im je on uletio

Sonja Herman i Alen Stošić sve su bliži. Nakon treninga odlučili su ga nastaviti u - krevetu. Sve bi bilo idilično da im u stan, kao i u sobu, nije uletio Mirko Stošić.

"Kako ti pristaješ na ove prevare koje ona čini, samo da bi maznula stan", rekao je Mirko, koji Sonju ne može vidjeti ni nacrtanu.

"U oči me gledaj, far na far, to je moralna kategorija", rekao je Mirko.

Na njegov ispad reagirao je Alen. "Što ne mogu sa ženskom biti u vlastitoj sobi", pitao ga je ljutito.

