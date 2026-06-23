Maja se našla u nezavidnoj situaciji: Tračevi joj sve otežavaju

U prošloj epizodi dramske serije s elementima humora 'San snova' Majina odluka u sudnici sve je zatekla, a ni njezin sljedeći potez nitko nije očekivao. Novi trenuci na sudu Maju uvlače u novi sukob s Alenom. I dok Hermanovi rješavaju unutarnje probleme, Bubalove komplikacije s klubom postaju sve očitije novoj upravi. Alen se iznenada rješava jedne cimerice, a Maja dobiva novog cimera.

Na nezadovoljstvo svih uključenih, Mateov probni nastup za Croatiju dovest će do susreta Alena i Maje. I dok Alen ponovno otkriva ljepote nogometa s Mateom, na treningu se rađa novo suparništvo. Maja pokušava naći novi posao, ali zbog govorkanja nije joj lako. Kristina se ne da potjerati iz Hermanova stana, što njega jako živcira. Mirko shvaća da borba oko stanova još nije završena.

Dramsku seriju s elementima humora 'San snova' ne propustite pratiti od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u, a sve epizode dostupne su na platformi Voyo.