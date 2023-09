Mislav Čavajda vratio se na set u ulozi odvjetnika - Mislava! Kako mu pristaje?

Serija je tek krenula, a gledatelji su ga imali prilike vidjeti u nekoliko scena. Većinom su one bile s Majom Romić, odnosno glumicom Teom šimić. Naime, Mislav joj je šef i nagovara je da prihvati slučaj Alena Stošića. U tome vidi korist jer smatra da će se njegov odvjetnički ured na taj način proslaviti - ipak je to dobar PR za njega kao šefa i od toga neće tako lako odustati.

Zanimljivo je da je jedan od najtalentiranijih hrvatskih glumaca prvo upisao upravo pravni fakultet, no ljubav prema glumi ipak je prevagnula. Godine 2000. upisao je zagrebačku Akademiju dramske umjetnosti, bio je član ansambla Hrvatske drame Ivana pl. Zajca, od 2016. je u ansamblu Drame HNK Zagreb, a kad je o njegovim inspiracijama za interpretiranje nekog lika riječ, kaže: Rijetko kada u kreiranju svojih uloga uzmem neku konkretnu osobu kao inspiraciju. Ako već tražim vanjsku inspiraciju, onda je to kombinacija detalja više osoba. Ali čak i to dolazi kao eventualna nadopuna neke moje izvorne ideje koja mi se nazire nakon čitanja početne karakterizacije lika. Jedina pomoć za kojom sam posegnuo da bih znao kako konkretno funkcioniraju određene situacije odvjetničkih profesionalnih života i kako bih baratao nekim širim odvjetničkim rječnikom bili su savjeti obiteljske prijateljice Nele Pedišić. Možda tako u ulozi bude i dio nje."

