Nives pleše, glumi i pjeva: Poslušajte njezinu novu pjesmu! 'Znala sam da je baš za mene

- Bila sam ugodno iznenađena kada su me Škoro i Plivelić nazvali da imaju pjesmu baš za mene. Posljednje 2-3 godine nekako sam se više fokusirala na glumu, snimala u kontinuitetu nekoliko serija koje zahtijevaju svakodnevni, često i cjelodnevni angažman. Ako tome pridružimo i velike televizijske projekte kao što su Tlzp i Masked singer, ne ostaje previše vremena za druge poslove. No čim sam čula pjesmu i stih "Ja sam cura ispod Sljemena, za budale nemam vremena", znala sam da je to pjesma baš za mene i da je došlo vrijeme da se ponovno i glazbeno aktiviram. Emocijom i tematski me dosta podsjeća na "Karanfile" jer je vesela i vrckasta, budi pozitivu, a meni je priznajem nedostajalo malo tih lakih nota i bezbrižne muzike kao predah od tih svakodnevnih, teških tema.