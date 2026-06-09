Od večeras na RTL-u pratite seriju 'San snova': Jedan trenutak promijenit će život mladog nogometaša

Serija 'San snova' donosi priču o Alenu Stošiću, talentiranom nogometašu koji se nalazi pred najvećom prilikom svoje karijere. Transfer u inozemstvo trebao bi mu otvoriti vrata uspjeha o kojem je dugo sanjao, ali neočekivani događaji u ključnom trenutku ugrozit će njegove planove i dovesti u pitanje sve za što se godinama borio.

Dok pokušava spasiti svoju budućnost na terenu, Alen se istovremeno mora suočiti s problemima koji dolaze iz privatnog života. Odnosi iz prošlosti, obiteljske obveze i iznenadna ozljeda stavit će ga pred teške odluke, a dodatni teret predstavljaju i dugovi njegovog oca Mirka koji napokon dolaze na naplatu.

Pred Alenom je razdoblje puno izazova, iskušenja i prilika za novi početak. Hoće li uspjeti pronaći put do ostvarenja svojih snova ili će ga okolnosti zauvijek udaljiti od cilja kojem je posvetio život, gledatelji će moći pratiti u seriji 'San snova', večeras od 20.15 na RTL-u.

Ne propustite uzbudljivu seriju 'San snova' na RTL-u od ponedjeljka do petka u 20.15 ili odmah na platformi Voyo.