Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
San snova

Od večeras na RTL-u pratite seriju 'San snova': Jedan trenutak promijenit će život mladog nogometaša

Ne propustite uzbudljivu seriju 'San snova' na RTL-u od ponedjeljka do petka u 20.15

RTL.hr
09.06.2026 17:00

Serija 'San snova' donosi priču o Alenu Stošiću, talentiranom nogometašu koji se nalazi pred najvećom prilikom svoje karijere. Transfer u inozemstvo trebao bi mu otvoriti vrata uspjeha o kojem je dugo sanjao, ali neočekivani događaji u ključnom trenutku ugrozit će njegove planove i dovesti u pitanje sve za što se godinama borio.

San snova - obitelj Stošić
San snova - obitelj Stošić FOTO: RTL

Dok pokušava spasiti svoju budućnost na terenu, Alen se istovremeno mora suočiti s problemima koji dolaze iz privatnog života. Odnosi iz prošlosti, obiteljske obveze i iznenadna ozljeda stavit će ga pred teške odluke, a dodatni teret predstavljaju i dugovi njegovog oca Mirka koji napokon dolaze na naplatu.

Pred Alenom je razdoblje puno izazova, iskušenja i prilika za novi početak. Hoće li uspjeti pronaći put do ostvarenja svojih snova ili će ga okolnosti zauvijek udaljiti od cilja kojem je posvetio život, gledatelji će moći pratiti u seriji 'San snova', večeras od 20.15 na RTL-u.

Ne propustite uzbudljivu seriju 'San snova' na RTL-u od ponedjeljka do petka u 20.15 ili odmah na platformi Voyo.

san snova
Moglo bi te zanimati

Evo što gledati večeras na RTL-u: Nakon završetka 'Divljih pčela' kreće 'San snova', a na rasporedu je i veliko finale 'Igre chefova'

Josip Brakus iz 'Sjena prošlosti' se oženio! Za RTL.hr otkrio dojmove sa svadbe: 'Bilo je nestvarno. Uganuo sam gležanj pa me bilo strah'

Opet skupa na setu i to kao par! Arija Rizvić i Marko Petrić dobitna su kombinacija, a sad ih gledamo u 'Sjenama prošlosti'

Zvijezda serije 'San snova' rodila svoje prvo dijete: 'Prije dvije minute je došla vijest, dugačak je 54 centimentara'

Sjećate li se Martina iz 'Bibinog svijeta'? Proslavio je 50. rođendan, a evo kako je izgledao na početku karijere

Arija Rizvić očarala prizorima, a nedavno je otkrila uzbudljive vijesti: 'Blistaš'

Pročitaj na Net.hr
Pogledajte kako se mijenjala Barbara Mori, fatalna Rubi koja je osvojila srca svih gledatelja
Avantura koja se ne može kupiti: Na RTL stiže 'Asia Express', reality kakav još niste vidjeli
Barbara Đinović o trudnoći: 'Najveći izazov mi je usporiti, a pripreme za bebu su krenule'
Sin Renea Bitorajca tuži bivšu školu, traži 5000 eura odštete zbog incidenta na satu tjelesnog
Reper Sean 'Diddy' Combs ostaje iza rešetaka: Sud mu ponovno produljio pritvor
Kamere su ih obožavale: Ove ljepotice obilježile su Grašin koncert u Nedelišću
Suzana Mančić postaje baka: Njezina kći Teodora čeka prvo dijete s 23 godine starijim suprugom
Dino Bešlić na rođendan se prisjetio roditelja: 'Mama i tata, danas je moj jako tužan dan'
Šok za baku, oduševljenje za fanove: Marco Cuccurin potpuno transformirao svoju garsonijeru
Nije influencerica ni manekenka: Žena kapetana Engleske potpuno je drugačija od ostalih WAGsica