Pregled nadolazećih epizoda u seriji 'San snova': Alen se sve teže nosi s Majinom i Goranovom vezom

S1E56
Zbog nesmotrene izjave na pressici, Mateo na sebe navuče bijes kluba. Alen ga pokušava smiriti. Maja čisti nered nakon Bubalovog marketinškog poteza. No zato Višnjino povjerenje u Bubala raste. Slavkovo ponašanje mijenja se u posljednji tren...
S1E57
Mirko i Ante skrivaju Mateovu ozljedu kako bi mogao prijeći u seniorski tim. No Felš i seniori imaju svoje planove. Alen se sve teže nosi s Majinom i Goranovom vezom, a njegovo raspoloženje utječe i na odnos sa Sonjom. Višnja ima problema s dizajnerom, a kao posljedicu i s klubom. No možda Bubalo ima rješenje.
S1E58
Mirko istovremeno rješava Telčev ljubavni i poslovni život i, po običaju, sve zakomplicira. Bubalo je zaokupljen Višnjom i klub pada u drugi plan. No s afričke turneje vraća se Bubalov suparnik. Mateo i Karlo dobit će veliku priliku, a jedina koja je problem je Maja, što je uvlači u sukob s gotovo svima.
S1E59
Na Mirkovu žalost, Telčev transfer u Austriju doveden je u pitanje, a odnos s Nives će dodatno pogoršati situaciju. Alen i Goran ne slažu se s Majom i Sonjom oko Mateove budućnosti, ali izgleda da cure imaju jače argumente. Bubalov plan vezan za Višnju propadne pa se on odluči na radikalni potez. Andrej također kuje veliki plan.
S1E60
Mateo odlazi sam u Austriju. Mirko pokušava spasiti Telčev transfer, ali tim u svlačionici radi protiv njega. No Bubalo pronalazi učinkovito rješenje. Slavkovi poznanici kompliciraju život Sonji, a to se odražava i na njezin odnos s Alenom.
Novu epizodu serije 'San snova' pogledajte već sada na platformi Voyo.