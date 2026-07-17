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San snova

Pregled nadolazećih epizoda u seriji 'San snova': Alen se sve teže nosi s Majinom i Goranovom vezom

Donosimo što će se sve događati u idućem tjednu emitiranja serije 'San snova'

RTL.hr
17.07.2026 20:00

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Zbog nesmotrene izjave na pressici, Mateo na sebe navuče bijes kluba. Alen ga pokušava smiriti. Maja čisti nered nakon Bubalovog marketinškog poteza. No zato Višnjino povjerenje u Bubala raste. Slavkovo ponašanje mijenja se u posljednji tren...

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Mirko i Ante skrivaju Mateovu ozljedu kako bi mogao prijeći u seniorski tim. No Felš i seniori imaju svoje planove. Alen se sve teže nosi s Majinom i Goranovom vezom, a njegovo raspoloženje utječe i na odnos sa Sonjom. Višnja ima problema s dizajnerom, a kao posljedicu i s klubom. No možda Bubalo ima rješenje.

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Mirko istovremeno rješava Telčev ljubavni i poslovni život i, po običaju, sve zakomplicira. Bubalo je zaokupljen Višnjom i klub pada u drugi plan. No s afričke turneje vraća se Bubalov suparnik. Mateo i Karlo dobit će veliku priliku, a jedina koja je problem je Maja, što je uvlači u sukob s gotovo svima.

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Na Mirkovu žalost, Telčev transfer u Austriju doveden je u pitanje, a odnos s Nives će dodatno pogoršati situaciju. Alen i Goran ne slažu se s Majom i Sonjom oko Mateove budućnosti, ali izgleda da cure imaju jače argumente. Bubalov plan vezan za Višnju propadne pa se on odluči na radikalni potez. Andrej također kuje veliki plan.

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Mateo odlazi sam u Austriju. Mirko pokušava spasiti Telčev transfer, ali tim u svlačionici radi protiv njega. No Bubalo pronalazi učinkovito rješenje. Slavkovi poznanici kompliciraju život Sonji, a to se odražava i na njezin odnos s Alenom.

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