Proslavljeni glumac Pero Juričić pridružuje se sinu Filipu u seriji 'San snova': 'On sa svojim talentom može igrati bilo što'

''Kristek je jedan arhitekt koji se, kao i mnogi kad odu u mirovinu, ne odriču svog posla pa malo 'fušari', a često zna 'fušariti' malo i u mutnom. I onda naleti i na one koji ga probaju preveslati, međutim, njegovo bogato životno iskustvo to ipak ne dozvoli. Jedna klasična domaća, univerzalna priča'', ističe.

Juričić će scenu dijeliti s jednako legendarnim Franom Lasićem, u ulozi arhitekta Rudolfa Hermana, a upravo će tijekom njihova razgovora Herman upasti u neočekivane probleme sa zakonom.

Susret na setu, ističe Juričić, uvijek je ugodan i prijateljski, a ove dvije glumačke legende znaju se još iz mladih dana.

''Ja ću vas sad iznenaditi! Imao sam stipendiju u dubrovačkom teatru gdje sam pet godina bio glumac, a Frano Lasić je tada statirao u jednoj predstavi kao dijete. On je imao možda 10-15 godina, svirao je neku gitaru... Nisam tada očekivao da će ići tim putem. Eto, vidite, koješta čemu se ne nadate, život vam donese! Tako smo se i mi našli od vremena gdje sam ja bio profesionalac, a on je bio statist do danas, gdje je on glavna uloga, a ja epizodna. Život je grub, ha-ha! U svakom slučaju, ugodan partner i mislim da je, uz to što mu je Bog dao stas i glas, iznimno talentiran, što se pokazalo u tim mnogim ulogama, serijama pa čak i antologijskim ulogama na filmu'', zaključuje Juričić.